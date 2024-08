Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al martedì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le "Storie" dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 13 agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 13 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 13 agosto 2024 - Manuela, Nathan e Adele devono unire le forze per impedire a Paron di controllare completamente Mirko. La Nappi e il suo nuovo amico, l’uomo degli orsi, prometteranno di fare di tutto per aiutare il ragazzo. Intanto la verità sulla morte di Roberta sta per venire a galla mentre Vincenzo non solo dovrà rimettere in sesto la sua vita sentimentale ma anche prendere una decisione sul suo futuro con Carolina... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 agosto 2024

Nella Puntata Speciale di Un Posto al Sole di oggi - 13 agosto 2024 - Rosa si troverà a raccontare la crisi matrimoniale di Guido e Mariella. La Picariello ci porterà indietro nel tempo per riscoprire le origini di quanto accaduto e comprendere come mai il Del Bue si sia così tanto allontanato dalla moglie. Si partirà dai momenti di tensione e rabbia tra i due, con Silvia e Michele ad aiutarli, sino ad arrivare al ritorno di Claudia Costa e alla sbandata del vigile per lei. Si concluderà con il discorso gelido di Guido alla moglie e con la richiesta disperata dell’Altieri, desiderosa di risolvere la questione e di dare a Lollo un po’ di pace e tranquillità, convincendo il consorte a partire a Palinuro con loro... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 agosto 2024.