Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al martedì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le "Storie" dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 12 agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 12 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 12 agosto 2024 - Manuela e Vincenzo si occuperanno del caso di un guardiano di un albergo sul lago, ritrovato in fin di vita. La Nappi capirà che il lago nasconde segreti e misteri, che coinvolgono pure la morte di Roberta. Per la poliziotta arriverà la resa dei conti. Intanto Vincenzo dovrà gestire la sua relazione con Carolina mentre Huber si troverà alle prese con la figlia incinta... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 agosto 2024

Nella Puntata Speciale di Un Posto al Sole di oggi - 12 agosto 2024 - Rosa ci riporterà indietro nel tempo – neanche troppo lontano – per riassumere – con scene inedite – la drammatica storia del piccolo Tommy. Non è ancora chiaro quale sia il futuro del piccolo ma è certo che non se la sia passata tanto bene sin da quando, con mamma Lara, ha subito ripetuti avvelenamenti, per costringere Ferri a stare vicino alla Martinelli... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

