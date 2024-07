Un Passo dal Cielo Anticipazioni 5 luglio 2024, Repliche: Addio Pietro, arriva Francesco Neri!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntate di Un Passo dal Cielo che vedremo, in replica, il 5 luglio 2024 su Rai1. L'episodio della Fiction, che sarà trasmesso a partire dalle ore 14.05, è intitolato La Maschera del Diavolo ed è il primo della quarta stagione con protagonista Daniele Liotti.

Un Passo dal Cielo: la quarta stagione in replica dal 5 luglio 2024

Nel pomeriggio di Rai1 del 5 luglio 2024, sarà trasmesso il primo episodio della quarta stagione di Un Passo da Cielo, con Daniele Liotti nei panni del nuovo forestale capo. La Fiction continuerà a farci compagnia sino ad agosto inoltrato e forse gli episodi potrebbero persino arrivare alla settima stagione, andata in onda nel 2023. Ad agosto le avventure sulla montagna lasceranno il posto alle repliche di Che Dio ci Aiuti. Ma scopriamo insieme le trame complete della puntata intitolata La Maschera del Diavolo.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Maschera del Diavolo

L’episodio intitolato La Maschera del Diavolo sarà diviso in due parti. La prima andrà in onda il 3 luglio 2024 mentre la seconda il 4 luglio 2024. Nella prima parte conosceremo Francesco Neri, il nuovo capo della forestale, interpretato da Daniele Liotti. Pietro è partito per il Nepal e al suo posto è arrivato appunto Francesco. A San Candido è giunta pure la giovane etologa Emma, che deve occuparsi dell’inserimento dei lupi. Vincenzo ed Eva sono una coppia e lei cerca di portare avanti il progetto del Bed and Breakfast. Ma sarà riuscita davvero a cambiare vita e a non pensare più alla sua carriera da modella? L’arrivo di una star in paese, giunta proprio per incontrare Eva, potrebbe cambiare completamente il già precario equilibrio dei due. Intanto la polizia si trova a risolvere un caso intricato. Due ragazze sono scomparse e una delle due, viene ritrovata in un campo con la maschera da krampus sul volto.

