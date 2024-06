Addio a Il Paradiso delle Signore: la Soap assente dal palinsesto di Rai1... per l'estate 2024

Anticipazioni TV

Cambio di programmazione per Rai1 e per gli appassionati delle Soap. Da lunedì 3 giugno 2024 diremo addio alle repliche de Il Paradiso delle Signore, che tornerà solo nell'autunno del 2024. Grandi novità anche per Sei Sorelle, che non sarà trasmessa nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere.

Niente Soap per l’estate del 2024. Da lunedì 3 giugno 2024 nel pomeriggio di Rai1 avremo appuntamento con Un Passo dal Cielo. La Fiction con Terence Hill sarà trasmessa dalla prima puntata della prima stagione, per poi essere sostituita a sua volta da Che Dio ci Aiuti. Ma scopriamo nel dettaglio tutti i cambiamenti che ci aspettano nel palinsesto Rai, pomeridiano, dei mesi estivi.

Il Paradiso delle Signore: Addio alla Soap per l’estate 2024

Il Paradiso delle Signore si interrompe per tutta l’estate 2024. Da lunedì 3 giugno 2024, la Soap non sarà più trasmessa in replica. Nei mesi estivi che ci apprestiamo a vivere non ci saranno le vicende del grande magazzino milanese, né inedite né in replica. Dopo aver ripercorso la seconda stagione, andata in onda per la prima volta nel 2017, con appuntamenti serali, dovremo aspettare settembre 2024 per rivedere Il Paradiso e tutti i suoi dipendenti. Grandi novità ci attendono varcate le porte del negozio, tra cui un nuovo direttore, dopo l’addio di Vittorio Conti.

Estate 2024: No a Il Paradiso delle Signore ma anche a Sei Sorelle

Il Paradiso delle Signore si è sempre fermato nella stagione estiva e in alcune estati sono state trasmesse le repliche delle precedenti stagioni oppure sono andate in onda le vicende delle sorelle Silva, protagoniste di Sei Sorelle. Quest’anno, 2024, non avremo appuntamento né con l’una né con l’altra Soap. Le avventure di Adela, Francisca, Blanca, Diana, Cecilia ed Elisa, non torneranno su Rai1 ma continueranno – con le puntate inedite – su Rai Premium.

Un cambio di palinsesto che, come abbiamo già detto, ci lascerà senza Soap per tutto giugno, per tutto luglio e per tutto agosto 2024. Ma non rimarremo di certo soli in questo lungo caldo che ci attende.

Programmazione Rai1, pomeriggio estate 2024: Un Passo dal Cielo e Che Dio ci Aiuti in arrivo

A farci compagnia nei pomeriggi di Rai1 ci penseranno due Fiction. Dal 3 giugno 2024 al 26 agosto 2024 saranno trasmesse le repliche di Un Passo dal Cielo, a partire dalla prima stagione. Rivedremo quindi Terence Hill nei panni di Pietro Thiene, forestale di San Candido, con il fiuto poliziesco e la passione per la scalata. Successivamente, da agosto sino al 6 settembre 2024, tornerà Che Dio ci Aiuti, probabilmente con le repliche delle ultime stagioni, in previsione dell’arrivo della nuova stagione con Francesca Chillemi, nel ruolo di Suor Azzurra.

Se le cose dovessero mantenersi così, immaginiamo che la data ufficiale del ritorno de Il Paradiso delle Signore, con la nona stagione anzi settima stagione daily, sia il 9 settembre 2024. Vi terremo costantemente aggiornati sugli eventuali cambiamenti di palinsesto e sulle novità del nostro grande magazzino preferito.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo settembre 2024 con la nuova e nona stagione daily.