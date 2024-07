Un Passo dal Cielo Anticipazioni 12 luglio 2024, Repliche: Eva e Cristina in guerra per il cuore di Vincenzo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, il 12 luglio 2024. Negli episodi della Fiction di Rai1 vedremo che Eva tornerà a San Candido e combatterà con Cristina per conquistare Nappi. Intanto tra Francesco e Livia ci sarà un riavvicinamento

Nuovo appuntamento, in replica, con Un Passo dal Cielo. Scopriamo insieme cosa vedremo nelle puntate della Fiction, in onda il 12 luglio 2024, alle ore 14.05 su Rai1. Le trame dei tre episodi, intitolati Legami di Sangue, Il morso del dolore e La Scelta, ci rivelano che Livia si presenterà in lacrime da Francesco e tra loro sembrerà tornare il sereno. Emma si allontanerà da Neri, rispettando il rinnovato legame tra il forestale e sua moglie. Tra Eva e Cristina sarà invece guerra aperta. Le due si contenderanno le attenzioni di Vincenzo.

Un Passo dal Cielo: Le repliche della quarta stagione sono agli sgoccioli

Manca poco alla fine delle repliche della quarta stagione di Un Passo dal Cielo, cominciata il 5 luglio scorso. Sono solo due le puntate che rimangono per concludere la prima stagione con Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, sostituto di Pietro. La Fiction di Rai1 continuerà a farci compagnia per tutta l’estate. Il suo stop è infatti previsto per fine agosto, quando invece arriverà Che Dio Ci Aiuti, sempre in replica. Il Paradiso delle Signore ci aspetta invece a partire dal 9 settembre 2024, con gli episodi inediti e ricchi di novità e sorprese.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Legami di Sangue

Lo zio di Martino viene trovato privo di sensi in un bosco. L’uomo è stato tramortito e alla forestale cominciano a circolare varie voci. Emerge infatti lo strano e difficile rapporto che lega Martino alla sua famiglia e soprattutto a suo padre. Il passato ha bussato alla porta di Emma e Cristina e ha spinto le due ragazze a fare i conti con due persone a cui sono state molto legate. L’etologa ha reagito accettando un nuovo lavoro a Roma mentre la sorella di Huber attende trepidante l’arrivo di una famosa blogger a San Candido e nel bed and breakfast. La donna è convinta che la ragazza, con le sue recensioni, possa dare notorietà all'attività. Vincenzo sarà coinvolto in tutta questa faccenda mentre Francesco si ritroverà alla palafitta con Livia in lacrime.

Anticipazioni Un Passo da Cielo: Il morso del dolore

Una ricercatrice viene trovata senza vita nel suo laboratorio e la polizia pensa possa essere stata morsa da uno dei serpenti, scappati dalle gabbie. Livia è arrivata a San Candido e tra lei e Francesco sembra esserci un riavvicinamento. Emma invece passa del tempo con Albert, il maestro, e comincia a scoprire qualcosa sul suo passato. Eva ha fatto ritorno e Vincenzo è rimasto senza parole. Cristina si rende conto che potrebbe perdere la presa su Nappi e cerca di intromettersi tra lui e la sua ex.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Scelta

La morte di una cameriera degli Hofer fa luce su alcune strane dinamiche della famiglia di Anna. Francesco e Livia hanno ritrovato la loro sintonia e sembra che tutto vada bene tra loro. Per questo Emma si tiene alla larga, decisa a rispettarli. Eva e Cristina invece si sono dichiarate guerra e in occasione dell’annuale Korb fest, le due si sfidano. La posta in palio è l’attenzione di Vincenzo. Chi vincerà il cuore di Nappi?

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.