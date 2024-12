Un Passo dal Cielo 8: vediamo in anteprima il trailer in attesa delle nuove puntate dal 9 gennaio 2025 su Rai1

Anticipazioni TV

Saranno 6 le prime serate dedicate ai nuovi episodi della serie Un passo dal cielo che arriva alla sua ottava stagione. Intanto vediamone insieme il trailer.

Un passo dal cielo 8 arriva sugli schermi domestici a partire da giovedì 9 gennaio 2025 in prima serata su Rai1 per un totale di 6 appuntamenti. La serie è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

La serie torna in un presente sempre più attento ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia del pianeta, il tutto con uno sguardo di speranza. Accanto alla ormai consolidata coppia dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, ritroviamo il solitario e misterioso Nathan, che ha sempre il volto di Marco Rossetti.

Un passo dal cielo 8: il trailer della serie di Rai1

Della storia di Nathan sappiamo ancora poco. Ad aiutarlo a far luce sulle sue origini, potrebbe essere un nuovo personaggio. Quest'ultimo è Stephen Anderssen, interpretato da Raz Degan, un ricercatore trasferitosi a San Vito di Cadore con la Origin GeoEngineering, una squadra di scienziati con il sogno di salvare un ghiacciaio.

Un passo dal cielo 8 è diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Nel cast accanto ai volti noti Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Serena Iansiti e Gianmarco Pozzoli, troviamo i nuovi arrivi Cecilia Bertozzi, Alice Arcuri e Alberto Malanchino e, come detto sopra, con Raz Degan nel ruolo di Stephen Anderssen. Qui sotto il trailer.