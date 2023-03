Un Passo dal Cielo 7: gli attori presentano la nuova stagione della fiction ambientata nelle Dolomiti

Anticipazioni TV

Siamo prossimi al debutto della stagione 7 di Un passo dal cielo che nel frattempo è stata presentata ai giornalisti con una conferenza stampa presso la sede Rai di Viale Mazzini.

Quanto siete ansiosi di tornare sulle Dolomiti? La settima stagione di Un passo dal cielo è alle porte. La prima puntata andrà in onda il 30 marzo su Rai 1 alla quale seguiranno altre 7 serata in compagnia del cast della fiction. Come sappiamo, Daniele Liotti ha lasciato la produzione alla fine della stagione 6, dunque non rivedremo il suo personaggio Francesco Neri. Sempre dalla scorsa stagione, abbiamo visto che l'ambientazione delle vicende si è spostata da San Candido a San Vito di Cadore.

In vista del debutto, Un passo dal cielo 7 è stata presentata ai giornalisti con una conferenza stampa presso la sede Rai di Viale Mazzini a Roma. Nel cast di questa stagione troviamo Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli e Leonardo Pazzagli, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Marchesi e Rocìo Munoz Morales. Nella prima puntata troveremo una guest star, Joe Bastianich nel ruolo di se stesso, mentre sarà Massimiliano Ossini ad apparire nel corso della sesta serata. La regia è affidata a Enrico Ianniello e Laszlo Barbo e la sceneggiatura a Mario Ruggeri, Carlo Mazzotta e Alberto Vignati. Un passo dal cielo 7, è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei.

Un passo dal cielo 7: "Quest'anno la grande protagonista è Giusy Buscemi"

"La grande protagonista di quest'anno è Giusy Buscemi, la nostra Manuela Nappi che ha un segreto, una verità da trovare" racconta l'attore e regista Enrico Ianniello che interpreta Vincenzo Nappi, suo fratello nelle vicende della serie. "Si tratta di una verità che è un segreto per Vincenzo, ma questo ci dà l'occasione per fare un bellissimo racconto su come viene affrontato il lavoro dal maschile al femminile. E mi risulta che sia una coppia inedita per la televisione italiana, ossia una coppia di fratelli poliziotti, ed molto bella questa storia che ha una dolcezza e una sensibilità femminile in confronto al personaggio di Vincenzo, ancora a certi schemi un po' antichi. Questa darà luogo anche a una buona commedia tra i due".

"Giochiamo un po' a fare il poliziotto buono, poliziotto cattivo, in questo rapporto di fratelli" prosegue il discorso Giusy Buscemi. "Come nelle migliori famiglie si litigherà, ci saranno i battibecchi, poi si farà pace. Poi Vincenzo vive una situazione amorosa che ogni tanto Manuela coglie. E allo stesso modo, anche Manuela ha le sue situazioni amorose".

La natura e la famiglia sono indiscutibilmente gli elementi portanti di Un passo dal cielo 7. "Questi personaggi che si ritrovano a vivere in montagna, un ambiente naturale così potente che gli ricorda che dovrebbe essere preservato per i loro figli. È che questa serie ci faccia tenere a mente che viviamo in un posto bellissimo che stiamo rovinando" continua Ianniello, "e questa cosa è raccontata attraverso il personaggio di Giorgio Marchesi che interpreta un grande allevatore, attraverso il quale capiremo che prendersi cura dell'ambiente ha due facce, perché mentre ce ne curiamo, continuiamo a distruggerlo".

In questa nuova stagione rivedremo anche il personaggio di Rocìo Muñoz Morales, Eva Fernández, che abbiamo conosciuto nella terza stagione e seguito anche nella quarta e quinta. Ritorna perché ha un forte bisogno proprio di "famiglia e natura, due cose essenziali nella sua vita che lei credeva fossero meno importanti", spiega l'attrice. "Se n'era andata perché stava male, non era in grado di gestire la sua maternità, e forse le sue priorità che potevamo giudicare superficiali, erano altre. Lei torna con un forte bisogno di essenza, di verità, di recuperare il tempo perso con quella bambina. E forse torna con meno bisogno di essere salvata, ma per la prima volta vuole aiutare per dare una mano agli altri".

Un passo dal cielo 7: l'inizio delle riprese a soli 25 giorni dal parto di Giusy Buscemi

"Per me è stata una sfida, perché ho messo piede su questo set quando avevo partorito da 25 giorni" racconta Giusy Buscemi. L'attrice ha dato alla luce lo scorso 22 luglio il suo terzo figlio, per poi presentarsi a metà agosto in Trentino-Alto Adige per il primo ciak. "Non avrei potuto farlo senza una produzione come la Lux Vide che mi ha accolta tantissimo. Devo tanto anche ai registi che sono stati veramente tutto, perché mi sono affidata alla loro guida. Poi i colleghi di lavoro bravissimi con cui ho creato relazioni speciali. Mi chiedevano tutti come avessi fatto a rimettermi in forma così presto, io dicevo 'basta andare sulle Dolomiti'. Non è stata una lavorazione semplice, ma anche questo è il bello".

Un passo dal cielo 7: trama e trailer della fiction Lux Vide e Rai

Nelle nuove puntate ci saranno molte novità, senza tradire gli elementi più amati della serie: le splendide montagne del Cadore, la natura fragile e imponente e lo sguardo sempre rivolto al cielo. In questa stagione si fronteggeranno per imparare a convivere due punti di vista opposti e complementari: quello maschile e più tradizionale di Vincenzo e quello femminile e più empatico di Manuela. Abbiamo lasciato Manuela Nappi come giovane agente di polizia e la ritroviamo all’inizio di Un Passo Dal Cielo 7 che è diventata un’ispettrice. E se all’inizio Vincenzo Nappi, suo fratello e Vice-Questore, è stupito di questo ritorno, scopriamo ben presto che il ritorno di Manuela non è casuale: un segreto l’ha spinta a tornare.

Ed è a causa di questo segreto che tramite Manuela scopriremo due nuovi personaggi maschili: il misterioso Nathan, l’uomo degli orsi, e Gregorio Masiero, uno scultore solitario che nasconde profonde ferite. Intanto, sullo sfondo, la natura incantata della valle sembra minacciata dell’espansione di un potente allevatore locale, Luciano Paron. L’ambiente e la famiglia rimangono tematiche centrali di Un passo dal cielo. Ritroveremo Vincenzo e Carolina appena trasferiti con i rispettivi figli nella loro nuova casa, alle prese con un nuovo vicino, l’inossidabile Huber, e con dinamiche famigliari inedite. È sufficiente vivere tutti sotto lo stesso tetto per potersi definire una famiglia? Proveranno a capirlo insieme.