Un Passo dal Cielo 6: video intervista con Daniele Liotti, il guardiano delle Dolomiti

Sempre più isolato fra le cime delle Dolomiti, il protagonista di Un passo dal cielo è combattuto fra allontanarsi e rimanere per fare da guardiano ai suoi tanti affetti. Video intervista a Daniele Liotti.

I guardiani. La sesta stagione della fiction storica di Rai 1, Un passo dal cielo, ha aggiunto un significativo sottotitolo, mostrando come i due protagonisti, il commissario Vincenzo Nappi e Francesco Neri, animo tormentato dal cuore d'oro, si sentano sempre più parte di una famiglia allargata, di una comunità da proteggere fatta di amici, affetti e tanta natura. Un passo dal cielo 6, diretta da Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena, è in onda ogni giovedì, dal 1 aprile, per otto prime serate, restando poi disponibile on demand su RaiPlay.

Ascoltiamo ora un'intervista video proprio a Daniele Liotti, Francesco Neri, che ormai da tre stagioni ha preso il testimone da Terence Hill come protagonista di questa fiction ormai tradizionale del palinsesto Rai.