Un Altro Domani: Laura Ledesma è Julia nella soap. Vita privata, carriera e Foto dell’attrice

Conosciamo meglio la vita privata e la carriera di Laura Ledesma, l’attrice che presta il volto a Julia Maria Infante nella soap di Canale 5, Un Altro Domani.

Un Altro Domani ha fatto la sua apparizione su Canale 5 e il pubblico sta apprezzando molto la soap spagnola, che si sviluppa tra passato e presente seguendo le vicende di Julia e della nonna Carmen, donna rivoluzionaria nella Guinea coloniale. Il personaggio di Julia sta piacendo moltissimo ai fan della soap, soprattutto perché è facile identificarsi con una donna che, per una volta, può permettersi il lusso di non sapere esattamente cosa fare della propria vita. Ma chi è Laura Ledesma, la bellissima e talentosa attrice che presta il volto a Julia? Conosciamola meglio.

Un Altro Domani, Laura Ledesma: chi è l’attrice di Julia?

Nata a Madrid il il 2 giugno 1993, sotto al segno dei Gemelli, Laura Ledesma ha 28 anni e una carriera brillante alle sue spalle. Dopo aver frequentato la scuola ORSON the KID, dove ha maturato la sua abilità recitativa con corsi e stage, Laura fa il suo primo debutto sul grande schermo nel 2007, con un ruolo nel film di Jorge Viroga, Los veraneantes. Laura comprende sin da subito l’importanza di studiare e continuare a formarsi e continua ad apprendere in vari corsi di teatro, ma anche di canto e danza, arrivando a recitare e dirigere opere teatrali nel 2012, per La Corona Producciones. Nel 2010, la spagnola approda in una soap di Antenna 3, per poi prendere parte a varie produzioni, compresa quella girata totalmente in inglese per la BBC, ovvero Isabel de Valois. Nel frattempo, mentre la sua fama cresce in Spagna, Laura viene selezionata anche per fare da modella a marchi prestigiosi e per apparire su cover importanti. Nel 2018 arriva il primo e prestigioso premio alala carriera, ovvero il Premio Goya come Miglio attrice non protagonista per la pellicola Diana. Due anni dopo, Laura entra a far parte del cast di Un Altro Domani, con il ruolo di Julia Maria Infante. Grazie a questa interpretazione, l’attrice diventa amatissima dal pubblico, che si rispecchia nella giovane con le idee confuse sull’amore e sulla vita, che cerca risposte nel vecchio diario della coraggiosa nonna Carmen.

Laura Ledesma è Julia in Un Altro Domani

Poche settimane fa, Laura ha annunciato che farà parte dello spettacolo teatrale La Saga con Gonzalo Ramos e Anibal Soto, mostrando su Instagram una locandina che la ritrae con un pancione in bella vista (ovviamente per esigenze di scena). Laura è molto riservata a proposito della sua vita privata e ha dichiarato più volte di non voler mischiare il lavoro con l’amore. Dal profilo Instagram della protagonista di Un Altro Domani, tuttavia, scopriamo che l’attrice ama moltissimo viaggiare e che recentemente si è recata a Roma con il suo fidanzato, che l’ha accompagnata anche a Firenze, dove si è lasciata immortalare sul famoso Ponte Vecchio. Insomma, nonostante i social aiutino, non si hanno tante altre informazioni sulla dolce metà di Laura, che si descrive come un uomo pronto a risolvere problemi tecnici ma nulla più.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.