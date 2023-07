Un Altro Domani, colpo di scena per Diana e Mario: sarà vero amore?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Altro Domani parlano chiaro. Nelle trame della soap spagnola, in onda su Canale 5, Diana e Mario sembrano sul punto di innamorarsi.

Dopo aver ricevuto la più grande delusione amorosa di sempre, abbandonata senza troppe cerimonie dal marito Oscar che ha deciso di fuggire con la giovane segretaria come nel più terribile dei cliché, la vita di Diana sta per prendere una piega inaspettata. Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, la soap spagnola in onda su Canale 5, la donna si è trasferita a casa di Julia e si prepara ad uscire per un appuntamento galante con Antonio, affascinante uomo interessato alla pittura e conosciuto su un sito di incontri online. Sarà proprio l’appuntamento disastroso a portare Diana ad avvicinarsi inaspettatamente a Mario. Scopriamo cosa rivelano nel dettaglio le Anticipazioni spagnole delle nuove trame.

Diana pronta a voltare pagina nelle nuove puntate di Un Altro Domani

Julia è a dir poco stressata dalla presenza continua e asfissiante di Diana nella sua vita, ma non può fargliene una colpa, non dopo l’evento traumatico che ha vissuto. Nelle puntate di Un Altro Domani andate in onda su Canale 5, infatti, Oscar ha deciso di lasciare Diana e scappare con la sua giovane segretaria asiatica, senza troppe cerimonie né un grande rispetto per il longevo matrimoni, costringendo così la donna ad intraprendere un divorzio doloroso e mortificante. Diana si è trasferita da Julia in cerca di pace ed è proprio quest’ultima ad averla spronata ad iscriversi ad un corso di pittura per svagare la mente. Il consiglio sembra aver funzionato ma Diana, desiderosa di trovare una persona da amare, ha deciso di darsi una nuova occasione iscrivendosi anche di nascosto ad un sito di incontri online. Qui, la donna ha conosciuto virtualmente Antonio, un uomo affascinante che le fa sentire le farfalle nello stomaco, ed ora è pronta per incontrarlo anche nella realtà. Peccato che il suo piano non si rivelerà perfetto come sperato.

Anticipazioni Spagnole Un Altro Domani, Diana incontra Antonio!

Sono ormai diverse settimane che Diana è sempre più strana. Julia teme che il suo consiglio non sia servito a farle dimenticare il padre adottivo Oscar, ma il comportamento bizzarro richiede senza dubbio una maggior verifica. Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, presto in onda su Canale 5, Julia e Mario si mettono a spiare Diana e scoprono così che la donna non solo si è iscritta ad un sito di incontri, notizia che fino a quel momento conosceva solamente Cloe, ma che ha trovato anche uno spasimante. Messa alle strette, Diana sarà costretta ad ammettere di voler uscire con Antonio, un uomo dal carisma unico che l’ha fatta sentire di nuovo viva e desiderabile. L’appuntamento, tuttavia, si rivela essere un vero disastro e Diana è più sconsolata che mai! Ma attenzione, proprio nel momento peggiore, la donna prende consapevolezza di un sentimento che sembrava essere sepolto per sempre.

Un Altro Domani, Diana e Mario si innamorano?

Mario e Julia si sono mostrati molto preoccupati per Diana e avevano ragione di credere che questo esperimento social, conoscere un uomo su internet per poi scoprire come è nella realtà, si sarebbe rivelato un disastro per la donna. Diana è molto triste, teme che nessuno la amerà mai, ma si sente felice al fianco di Mario quando lui fa di tutto per tirarla su di morale, dimostrando di poterle stare a fianco con una grande attenzione e dolcezza. Nelle nuove puntate della soap spagnola, stando alle Anticipazioni, Diana realizzerà di provare qualcosa per Mario e inizierà ad evitarlo per non dover rivelare la verità sui proprio sentimenti. Lui, confuso, si sentirà messo da parte e chissà che anche questo non scateni in lui il desiderio di conquistare l’amica. Insomma, Diana e Mario sembrano essere ad un passo dall’innamorarsi follemente!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45