Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole: Tirso contro Julia. È guerra?

Anticipazioni TV

Geloso di Sergio, Tirso si allontanerà da Julia ma il destino li farà scontrare ancora. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Altro Domani, soap di Canale 5.

La situazione tra Julia Maria Infante e Tirso Noguera diventerà sempre più difficile da gestire, tra recriminazioni e vere e proprie sfuriate, che porteranno i due ad allontanarsi, complice lo zampi di Sergio Cuevas che vuole riconquistare la moglie. Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Altro Domani, per le puntate presto in onda su Canale 5, a proposito dell’epilogo burrascoso tra Tirso e Julia.

Julia dà buca a Tirso nelle nuove puntate di Un Altro Domani

È ormai chiaro a tutti che Tirso Noguera, nel mirino di Diana, abbia perso la testa per Julia Maria Infante, nonostante lei non si sia mai sbilanciata abbastanza da far presupporre che questo sentimento sia ricambiato e vada oltre una semplice amicizia. Quando Julia invita Tirso a cenare insieme, dunque, il giovane esulta speranzoso che quello si riveli essere un vero e proprio appuntamento, tanto da chiedere immediatamente consiglio all’amica Elena Prieto, per presentarsi alla cena nel modo più elegante. Nel frattempo, al mobilificio, arriva Sergio Cuevas che, con la scusa di aiutare Julia professando di essere senza secondo fine, fa di tutto per trascorre del tempo con lei, ammaliarla e riconquistarla. In effetti, Sergio ha un’intuizione geniale per alcuni mobili e Julia, dimenticandosi completamente dell’appuntamento dato a Tirso, trascorrerà la serata in compagnia dl Cuevas, provocando così l’ira dell’albergatore.

Un Altro Domani, Anticipazioni: la delusione di Tirso

Nelle nuove puntate della soap spagnola di Canale 5, Tirso si troverà ad attendere in vano l’arrivo di Julia, capendo poi di essere stato bidonato all’ultimo momento. Il fatto che Julia, poi, abbia trascorso la serata con Sergio non fa che aumentare la sua ira, dato che Tirso si è ormai convinto che all’Infante interessi ancora il marito. Tirso, fuori di sé dalla rabbia per l’ennesimo affronto alla sua bontà d’animo, è certo che tra Julia e Sergio vi sia qualcosa e che lei sia una donna che sfrutta tutti coloro che le gravitano attorno, per poi gettarli quando non ha più bisogno. Con questo pensiero in testa, Tirso affronta Julia e i due hanno una discussione feroce che culmina con la decisione di recidere ogni rapporto d’amicizia e di evitarsi il più possibile. Peccato che il paesino sia davvero troppo piccolo per due come loro…

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia e Tirso, è guerra!

Tirso e Julia si evitano dopo la bruttissima discussione che hanno avuto e che ha messo fine alla loro amicizia. Durante l’assemblea del paese, tuttavia, Tirso si rifiuta di occuparsi per l’ennesimo anno delle pratiche burocratiche che permettono di essere iscritti nell’elenco dei paesini più affascinanti e folcloristici della Spagna. Julia, presente alla riunione, si offrirà immediatamente di assumere l’incarico, sebbene totalmente inesperta su questa pratiche amministrative, e Tirso andrà su tutte le furie vedendola assumere quello che è sempre stato il suo incarico. L’albergatore si opporrà a Julia e si scatenerà un’altra furiosa discussione, che questa volta potrebbe sfociare in una vera e propria guerra.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.