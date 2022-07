Un Altro Domani Anticipazioni: Diana prende di mira Tirso per controllare Julia

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Altro Domani, presto in onda su Canale 5. Diana combina un disastro, Tirso sul lastrico.

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Un Altro Domani, la nuova soap in onda su Canale 5, che si divide tra passato e presente con la storia di Carmen Villanueva e della nipote Julia Maria Infante. Nelle prossime puntate della soap spagnola, sarà proprio Julia a vedersela brutta quando la madre Diana commetterà un’azione scorretta nei confronti di Tirso Noguera, pur di controllarla. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Julia segue le orme di Carmen nelle nuove puntate di Un Altro Domani

Julia Maria Infante ha sposato Sergio Cuevas ma si è pentita e ora sta facendo di tutto affinché il merito firmi le carte del divorzio, per poter spiccare le ali ed essere libera, seguendo l’insegnamento della nonna Carmen Villanueva, che l’accompagna passo dopo passo con i suoi diari. Dopo una lunga trattativa, Julia ha strappato a Mario il permesso di affittare il vecchio mobilificio della nonna e ha intenzione di renderlo unico, festeggiando con un party l’inaugurazione del suo nuovo progetto. Così, Julia chiede a Tirso Noguera di poter dare la festa nel suo albergo e lui accetta immediatamente. Tutto sembra perfetto, ma c’è qualcuno che proprio non apprezza questa nascente complicità tra Julia e Tirso.

Anticipazioni Un Altro Domani: Diana contro Tirso!

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, dopo aver ottenuto il vecchio mobilificio della nonna Carmen, Julia chiede a Tirso di aiutarla ad organizzare una festa inaugurale nel suo albergo. Diana si mostrerà immediatamente contrariata dalla scelta della figlia, ritenendo l’hotel del Noguera un posto pacchiano e privo di stile, e assumendo un catering decisamente elegante all’insaputa di Julia. Nel frattempo, Tirso dovrà mettere insieme una serie di documenti per provare che la sua attività è in regola e passare indenne le indagini periodiche dell’ispettore. Il giovane è certo di possedere tutti i requisiti e tutti i documenti, ma al momento dell’ispezione si renderà conto di aver perso uno dei fogli più importanti, rischiando di non passare l’esame e non ottenere la certificazione. Tirso dovrà momentaneamente chiudere l’albergo ma Julia non crederà neppure per un momento che si tratti di una banale coincidenza. Pur sperando nell’innocenza della madre, Julia si metterà ad indagare.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia scopre tutta la verità

Tirso comunica a Julia i suoi dubbi sulla colpevolezza di Diana e lei, durante le indagini, deve rendersi all’evidenza che è stata proprio la madre a provocare quel terribile danno all’albergo dell’amico, volendo costringere la figlia a spostare il party inaugurale. Dopo aver ribadito a Sergio di volere al più presto il divorzio e di non volerlo nei suoi nuovi progetti, Julia parlerà con Diana e per la prima volta prenderà il coraggio di estromettere la madre dalla sua vita, impedendole di venire alla festa e chiedendole di non metterla mai più in imbarazzo con i suoi sotterfugi. Diana lascerà che sua figlia incassi una piccola vittoria o si vendicherà? Lo scopriremo nelle nuove Anticipazioni della soap di Canale 5.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.