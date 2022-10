Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole: Kiros spinge Carmen a tornare con Victor!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Carmen decide di dare un'altra chance a Victor. Vero amore, oppure c'è qualcos'altro sotto? Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della soap opera!

Ad oggi, Carmen e Victor continuano ad essere fidanzati. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Un Altro Domani, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la giovane lo lascerà, appigliandosi al fatto che il ragazzo frequenti ancora la sua cortigiana personale. Tuttavia, avendo di nuovo Patricia alle calcagna, per allontanare i sospetti da lei e Kiros, la Villanueva darà ascolto all'amato, e tornerà insieme all'ex promesso sposo... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Carmen lascia Victor, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Mentre noi vediamo Carmen impegnata nell'organizzazione delle nozze con Victor, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista troncare il fidanzamento. La giovane non ha mai amato il figlio di Ventura ed Ines: Francisco e Patricia l'hanno costretta ad accettare la sua proposta di matrimonio, altrimenti per la loro famiglia sarebbe stata la fine. Lo spietato imprenditore, infatti, avrebbe annullato il debito del padre della Villanueva nel caso in cui quest'ultima avesse accettato di diventare sua nuora. Carmen, allora, ha colto la palla al balzo nel momento in cui ha scoperto che il Velez De Guevara junior continuava a frequentare la sua cortigiana personale per lasciarlo.

Anticipazioni Spagnole Un Altro Domani: Patricia minaccia Carmen!

Su consiglio del Velez De Guevara senior, il giovane ha provato ad imporre all'amata di tornare insieme, ottenendo però che Carmen prendesse ancora di più le distanze. Annullato il fidanzamento, la ragazza si prepara a fare i bagagli, determinata a rincasare, salvo poi fare un passo indietro all'ultimo: come può allontanarsi da Kiros? La matrigna, allora, torna all'attacco. La Godoy le fa sapere che, in un modo o in un altro, scoprirà chi è l'uomo di cui si è innamorata, che le impedisce di partire e di portare avanti la sua relazione con Victor...

Carmen torna con Victor su consiglio di Kiros, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

A questo punto, entra in gioco Kiros. L'operaio suggerisce alla Villanueva di riprendere ufficialmente la sua relazione amorosa con l'ex promosso sposo, in modo tale da allontanare i sospetti dell'amante di Francisco da loro due. In principio, la nonna di Julia si rifiuta: non vuole riavvicinarsi al Velez De Guevara junior, perché non prova niente per lui e perché non le piace giocare con i suoi sentimenti. Tuttavia, ben presto Carmen si rende conto di non avere scelta. Però, prima di parlare con Victor, la protagonista vuole parlare con Patricia, per imporle le sue condizioni. La Villanueva pretende non soltanto di poter tornare a lavorare in fabbrica, ma anche d'impossessarsi delle sue quote che, al momento, sono nelle mani della donna!

