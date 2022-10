Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole: Carmen lascia Victor. Lui diventa violento…

Anticipazioni TV

Carmen teme per la sua incolumità, Victor è fuori controllo.

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Carmen Villanueva prenderà una decisione netta nei confronti del suo fidanzamento con Victor Velez de Guevara, il quale perderà totalmente il controllo. Vediamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate della soap di Canale 5 e cosa rivelano le Anticipazioni spagnole sulle trame.

Carmen prende una decisione nelle nuove puntate di Un Altro Domani

Momenti di grande tensione nelle nuove puntate di Un Altro domani, in onda prossimamente su Canale 5. Carmen Villanueva ha deciso di fidanzarsi con Victor Velez de Guevara, ma nutre ancora qualche sospetto sulla vita dissoluta del giovane, oltre a non essere profondamente certa della sua scelta. Quando, tuttavia, Linda Grisel fa sapere a Carmen che Victor continua a vedere segretamente la sua cortigiana, pur avendole giurato di esserle fedele, la giovane prenderà una decisione drastica: annullare il compromesso matrimoniale con il rampollo. Carmen non può sopportare di vivere una vita che non le appartiene, soprattutto se il suo cuore grida ancora il nome di Kiros.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen lascia la Guinea?

Dopo aver messo fine al suo fidanzamento con Victor, Carmen dovrà scontrarsi con la furia di Patricia Godoy, che non vuole permettere alla giovane di rinunciare a questa proficua unione. Consapevole che la Godoy non mollerà la presa tanto facilmente e che potrebbe procurarle non pochi problemi, Carmen prenderà una drastica decisione. Nelle nuove puntate della soap su Canale 5, la giovane chiederà alla madre di poterla raggiungere in Spagna e lasciare così per sempre la Guinea, sperando di dimentica l’amore impossibile per Kiros. Carmen lascerà la colonia o accadrà qualche imprevisto?

Un Altro Domani Anticipazioni: Victor violento, Carmen in pericolo

Carmen ha intenzione di tornare in Spagna e confida la sua decisione a Linda la quale, inconsapevole di star tradendo così l’amica, rivelerà tutto a Victor. Le Anticipazioni di Un Altro Domani ci rivelano che Victor, sconfortato, abuserà di grandi quantità di alcol e scatenerà la sua parte più violenta e oscura, spinto anche da un’accesa discussione con il padre Ventura che spezza ogni sua remora. Il ragazzo correrà da Carmen, per chiederle di rimanere e prometterle il suo amore, cercando di costringerla a baciarlo e inseguendola poi fuori casa con fare decisamente minaccioso. Sarà Kiros ad evitare il peggio, vendendo Victor alterato dall’alcol e Carmen totalmente spaventata dalla situazione.

