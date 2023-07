Un Altro Domani, Anticipazioni e Trame Spagnole: Victor pianta in asso Carmen all’altare!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, presto in onda, il matrimonio va a monte a causa dell’omicidio di Ines. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla soap spagnola di Canale 5.

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, presto in onda su Canale 5, Ines verrà brutalmente assassinata e le nozze di Victor e Carmen rimandate. Mentre la Villanueva è certa che dietro la morte della suocera vi sia lo zampino di Patricia, la quale aveva scoperto della relazione extraconiugale con Angel, Ventura mette a conoscenza Victor di un segreto agghiacciante, che porta Victor ad annullare il matrimonio e lasciare Carmen a pochi giorni dalle nozze. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla soap spagnola.

Carmen sospetta di Patricia nelle nuove puntate di Un Altro Domani

Patricia aveva scoperto della relazione extraconiugale tra Ines e Angel, costringendo la donna al ricatto per essere invitata al matrimonio di Carmen e Victor, speranzosa di poter tornare nelle grazie della famiglia avendone l’occasione. Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, il corpo di Ines sarà rinvenuto senza vita a pochi giorni dalla data delle nozze e Carmen non potrà non sospettare della Godoy, e inizierà ad indagare sull’odiata ex matrigna. Mentre Linda sospetta che vi sia un temibile assassino pronto a mietere vittime a Rio Muni, Ventura fa sottoporre il corpo di Ines ad una perizia medica post mortem e fa una scoperta agghiacciante. Il risultato delle analisi del corpo della madre mette in crisi anche Victor, che non sa come parlarne alla futura moglie. Per questo, stando alle Anticipazioni della soap spagnola, Victor compierà una scelta totalmente inaspettata.

Anticipazioni Un Altro Domani: scoperta shock, Victor prende una decisione

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, presto in onda su Canale 5, Ventura sceglierà di far sottoporre il corpo della moglie ad una perizia medica volendo scoprire di più sul suo assassinio. Così verrà a conoscenza del fatto che la donna era incinta del figlio di Angel, il suo amante. Mentre Linda si incaricherà di dare il giusto addio a Ines, Ventura comunicherà a Victor la notizia della gravidanza della madre e il giovane ne sarà sconvolto al punto da prendere una drastica decisione. Sebbene sappia che Carmen è una donna forte che può sopportare ben oltre quello che si può immaginare, Victor non vuole metterla in questa scomoda posizione e decide di troncare con lei a ridosso delle nozze rimandate, lasciandola senza parole. Carmen, sorpresa e amareggiata, comprende tuttavia che qualcosa o qualcuno deve aver spinto Victor a compiere una scelta del genere, soprattutto nel momento in cui dovrebbe volerla vicino a lei per digerire il lutto della madre.

Carmen mollata all’altare nelle nuove puntate di Un Altro Domani su Canale 5

Victor ha scoperto che sua madre è morta mentre portava in grembo il figlio di Angel e decide di chiudere con Carmen, per non doverla informare dell’accaduto. La Villanueva, tuttavia, non crede alle parole del suo promesso sposo ed è sempre più sospettosa: Victor le sta nascondendo qualcosa e qual qualcosa è collegato alla morte di Ines. Mentre Carmen continua ad indagare, puntando a Patricia come principale sospettata per l’omicidio, la Godoy viene cacciata da Ventura quando quest’ultimo viene a sapere che gli abitanti di Rio Muni credono che tra loro vi sia una tresca. Le Anticipazioni sulla soap di Canale 5 ci avvisano che le parole di Victor avranno delle conseguenze, sebbene Carmen lo ami ancora e voglia convolare con lui a nozze: potrebbe, infatti, rientrare in scena la vecchia complicità con Kiros!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45