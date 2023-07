Un Altro Domani Anticipazioni e Trame Spagnole: Patricia ricatta Ines, la fuga è l’unica soluzione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Un Altro Domani. Patricia ricatta Ines, la donna vuole tornare in famiglia.

Patricia è stata cacciata ma non ha intenzione di arrendersi: vuole tornare a tutti i costi in famiglia e le si presenta l’occasione perfetta. Ines rischierà grosso a causa del ricatto della Godoy, che pretende di partecipare alle nozze di Carmen e Victor. A suggerire l’unica scappatoia possibile sarà Angel, che per Ines è pronto a fuggire lontano. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Altro Domani, presto in onda su Canale 5.

Patricia ricatta Ines nelle nuove puntate di Un Altro Domani

Francisco ha cacciato Patricia e vuole a tutti i costi ottenere il divorzio. La Godoy è furiosa per il trattamento ricevuto e cerca un modo per poter tornare nelle grazie della famiglia, nelle nuove puntate di Un Altro Domani. Le Anticipazioni ci rivelano che l’occasione le sarà servita dalla scoperta dell’infedeltà di Ines, che intrattiene una relazione amorosa con Angel. Sapendo cosa le accadrebbe se rivelasse la verità sul tradimento e sulla relazione parallela che intrattiene con il figlio, Patricia decide di ricattare Ines per costringerla a convincere Victor e Carmen ad invitarla alle nozze, certa che in questa occasione potrà nuovamente far parte della famiglia. Compito non certamente facile dato che Carmen detesta Patricia ed è ben felice che si sia allontanata dalla loro vita.

Anticipazioni Un Altro Domani, Ines nei guai, cosa accadrà?

Patricia ha parlato chiaro: o Ines le procurerà un invito al matrimonio di Carmen e Victor, oppure lei dirà a tutti della sua relazione segreta e adultera con Angel. Nelle nuove puntate della soap di Canale 5, la Godoy confermerà di essere una donna senza scrupoli, mettendo Ines in una situazione difficile dato che la pena per l’adulterio è decisamente terribile, noncurante che possa andarci di mezzo anche il figlio Angel. Nel frattempo, ignaro della situazione che sta vivendo la madre, Victor festeggia con Carmen il sostengo di Francisco che ha dato via libera alla Villanueva nel non invitare Patricia ed escludere anche Ventura. Insomma, per Ines sembra essere diventata una missione impossibile quella di rispettare il patto con la Godoy! Stanca e affranta, la donna ammette di essere infelice a causa della segretezza del rapporto con Angel, dichiarando al suo amante che vorrebbe vivere la relazione alla luce del sole.

Un Altro Domani: Angel e Ines fuggono insieme!

Sentendo la sua amante così preoccupata e triste, Angel prende una decisione e confessa ad Ines il suo desiderio di fuggire insieme. Nel frattempo, sentendosi sempre più minacciata da Patricia che vuole raccontare a tutti della relazione segreta con il figlio, Ines ha un confronto con Angel e sembra decisa a troncare il loro rapporto prima che sia troppo tardi. Lui, tuttavia, non vuole rinunciare al suo grande amore e rassicura Ines: anche se la Godoy dovesse raccontare la verità, loro saranno ormai distanti e felici insieme, pronti a rifarsi una vita dove nessuno potrà cercarli. Vedendo l’amante deciso, Ines cambierà idea e si deciderà a raccogliere i suoi effetti personali per partire ma potrebbe succedere qualcosa che le impedirà di farlo.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45