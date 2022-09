Un Altro Domani Anticipazioni 7 settembre 2022: Sono incinta! Julia confessa...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 6 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia troverà finalmente il coraggio di rivelare a sua madre di aspettare un bambino. Diana rovinerà il momento di felicità ordinandole di...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 6 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45: la determinazione di Julia a nascondere la gravidanza a tutti, inclusa sua madre, innesca una serie di pettegolezzi. Gli abitanti del paese credono che sia gravemente malata. Diana, dopo aver scoperto della gravidanza di Julia, la obbliga a dire tutta la verità a Sergio, perché il bambino è suo. Julia, però, deve ancora elaborare la notizia.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia è malata? Tirso si precipita da lei!

La determinazione di Julia di nascondere la sua gravidanza a tutti, inclusa sua madre, fa sorgere strani dubbi e circolare voci sospette sul suo stato di salute: i suoi amici e vicini, convinti che soffra di un male incurabile, sono seriamente preoccupati. Tirso vuole scoprire cosa c'è di vero nella voci che si rincorrono tra le strade della città e così, si precipita da Julia! Nel frattempo, un terribile malinteso, fa sì che la povera Julia rischi involontariamente di tradire il segreto di Maria con sua madre Elena. A Río Muni, Victor scopre da Linda che Carmen è assalita dai dubbi riguardo alla loro imminenti nozze. Il ragazzo, senza perder tempo, decide di affrontare la fidanzata!

Julia rivela tutta la verità a sua madre! Nella Puntata di Un Altro Domani del 7 settembre 2022

Dopo aver scoperto da Linda dei dubbi di Carmen sulle nozze, Victor l'affronta a muso duro pretendendo la verità. È disposto ad annullare il matrimonio se non è sicura di amarlo. Inés e Ángel, sotto pressione da quando Patricia gli sta col fiato sul collo, escogitano un piano per rassicurarla e sviare ogni sospetto. Ma per realizzarlo hanno bisogno proprio dell'aiuto di Alicia. Julia prende coraggio e racconta tutta la verità a sua madre; si sente così finalmente più libera e leggera. Ma il momento di serenità è destinato a durare poco...

Un Altro Domani Anticipazioni: Dopo Victor anche Kiros affronta Carmen!

Dopo aver appreso la notizia della gravidanza, Diana, netta, ordina a sua figlia di informare subito Sergio, padre del bambino. Anche Maria comprende di non poter più nascondere a Chloe il suo segreto, anche a costo di ferirla deve infatti rivelarle la verità sul conto del fantomatico Dani. A Río Muni, Kiros è ancora confuso e soprattutto profondamente ferito da Carmen. Il ragazzo vuole a tutti i costi una spiegazione e non esita quindi ad andare da Lei ma le cose non si mettono bene. Nel frattempo, Ángel e Inés sembrano essere riuscita a convincere Alicia a coprire il loro segreto. La ragazza dunque è passata dall'essere un pericolo ad essere la migliore alleata della coppia. O almeno questo è quello che i due amanti credono!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 5 al 9 settembre 2022

