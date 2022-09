Un Altro Domani Anticipazioni 6 settembre 2022: Nessuna pietà per la povera Carmen!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 6 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Carmen, in crisi dopo l’annuncio ufficiale del fidanzamento con Victor, si trova a fare i conti con la cinica Patricia che le ricorda di non avere altra scelta!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 6 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45: Patricia cerca di tranquillizzare Carmen, abbattuta dopo il fidanzamento con Victor. Poi però, resasi conto delle resistenze della ragazza, le dice di non avere scelta. Nel frattempo Francisco inizia a nutrire un forte senso di colpa nei confronti di Carmen e all’ultimo minuto sembra avere un ripensamento riguardo alla scelta di cedere le azioni a Patricia.

Un Altro domani Anticipazioni: Julia in crisi, deve dire a Sergio di essere incinta!

Julia è seriamente in crisi dopo aver scoperto di essere incinta. Deve dire a Sergio che diventerà padre, riuscire a nascondere la gravidanza a sua madre e spiegare a Tirso perché l’ha rifiutato. Insomma la situazione si fa sempre più ingarbugliata e lei capisce di essere alle strette. La poverina però, sente di non essere pronta ad affrontare tutte queste situazioni, decide così, consigliata da Elena, di mettere un attimo in standby tutto. Tuttavia, l’impresa non si rivela semplice: Diana vive con lei e le sta col fiato sul collo. Maria nel frattempo, è assalita dai dubbi e dai rimorsi: si domanda se debba continuare a mentire a Chloe usando il profilo di Dani!

Patricia mette Carmen di fronte alla dura realtà dei fatti. Nella puntata di Un altro Domani del 6 settembre 2022

A Río Muni, Carmen e Víctor si sono fidanzati e la notizia si è diffusa in tutto il quartiere, cosa che fa molto soffrire la povera Carmen. Ma la situazione è purtroppo destinata a peggiorare, Victor infatti, insiste affinché il fidanzamento venga annunciato ufficialmente anche in fabbrica, davanti a tutti gli operai, compreso Kiros. La ragazza è affranta e Patricia tenta di consolarla. In realtà si tratta di una cinica mossa per evitare ribellioni, quando infatti capisce che Carmen non è pronta ad arrendersi alla situazione, le dice chiaramente di non avere scelta!

Un Altro Domani: Francisco assalito dal senso di colpa

Julia cerca di trovare il coraggio di dire tutta la verità a sua madre e soprattutto a Sergio, anche Maria comprende di non avere più alternative e questo le causa una profonda crisi. A Río Muni intanto, Carmen, tornata in fabbrica si trova a dover fare i conti con Kiros: il ragazzo non sopporta di averla intorno, si è infatti sentito profondamente tradito. Ma c’è un altro protagonista di questa appassionante storia a vivere un profondo tormento. Parliamo ovviamente di Francisco, il suo vizio per il gioco e i debiti contratti, hanno segnato il destino di sua figlia. L’uomo si sente in colpa per averla condannata all’infelicità e inizia a ripensare alle sue posizioni, in particolare alla scelta di cedere tutte le azioni a Patricia…

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 5 al 9 settembre 2022

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.