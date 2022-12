Un Altro Domani Anticipazioni 7 dicembre 2022: Tirso tradito dai suoi compaesani!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 7 dicembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: l'hotel di Tirso naviga in cattive acque e lui vive un momento di difficoltà. Inoltre Tirso viene a sapere che sempre più abitanti di Robledillo hanno iniziato a frequentare un altro bar.

Un Altro Domani Anticipazioni: Ines ha un atroce dubbio

Ines ha accusato un malore in libreria ed è svenuta, Alicia spaventata ha chiamato subito i soccorsi. La donna per fortuna è stata subito aiutata, tutto è andato per il meglio ma l'ansia è rimasta. Ines purtroppo non dovrà fare solo i conti con il suo debole stato di salute, ma con la minaccia che un medico la esamini e riveli qualcosa che potrebbe essere terribilmente compromettente. Quello che la libraia non sa è che la sua condizione è molto diversa da quello che sospetta.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia messa a dura prova

L'ordine per il distributore nazionale di mobili mette a dura prova il laboratorio di Julia. Il termine di consegna si avvicina e ci sono ancora molte cose da fare. Alla riduzione dell'orario di lavoro e alla stanchezza degli operai si aggiungono altri problemi che portano Julia al limite delle forze e vicina a una crisi di nervi. Questo cocktail di emozioni negative si ripercuote sul rapporto con Elena, ma non è l'unica relazione che sta per esplodere...

Tirso sta attraversando un momento complicato, si è infatti reso conto che il suo albergo non sta andando affatto bene. Nel giro di pochi giorni ha visto la sua clientela diminuire drasticamente fino quasi a scomparire. Tutto è iniziato con l'apertura di un bar rivale, la maggior parte della clientela infatti, stufa dell'incompetenza di Erik ha iniziato a servirsi al nuovo Bar. A questo punto Tirso capisce di dover prendere immediatamente una decisione prima che sia lui che suo nipote restino senza lavoro.

