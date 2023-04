Un Altro Domani Anticipazioni 5 aprile 2023: Julia e Tirso sempre più vicini

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 5 aprile 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: la Guardia Coloniale e gli uomini di Ventura cercano il fuggitivo Victor. Julia confida a Tirso che durante una discussione con Sergio gli ha rivelato di non poter riprendere la relazione.

Victor è in fuga da diversi giorni dopo la denuncia di alto tradimento ma ora ha trovato riparo nel vecchio capanno e soprattutto non è più solo, sia Carmen che sua madre gli stanno dando una mano. A loro, per amore di Carmen, si unisce anche Kiros: il giovane è più esperto delle due donne e sa come organizzare la fuga Victor.

Carmen è pronta a rischiare tutto per aiutare Victor e con lei c'è anche Kiros, i due infatti pianificano la fuga del ragazzo. Sanno bene che l'unica occasione di salvarlo dalla furia vendicativa di Ventura e portarlo via dalla colonia. Julia nel frattempo, tramite l'azione dei legali della madre, scopre che per la legge lei e Sergio risultano ancora sposati: il mancato annullamento da parte dell'ex la costringe ora ad affrontare una situazione davvero spiacevole!

La guardia Coloniale supportata dagli uomini di Ventura è alla ricerca di Victor, il poverino ha il fiato sul collo e il progetto di una fuga si fa sempre più pericoloso. Nel frattempo Julia è disperata, la ragazza proprio non si capacita dell'azione di Sergio: l'ex ha giocato allo sue spalle non annullando le nozze probabilmente perché - come rivelerà a Tirso nella puntata in onda - lei non gli aveva concesso alcuna speranza.

