Un Altro Domani Anticipazioni 4 luglio 2023: Julia soffre per Leo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 4 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia si rifiuta di ammettere che sta soffrendo per la rottura con Leo ma si vede che è molto tesa!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 4 luglio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia si rifiuta di ammettere che sta soffrendo per la rottura con Leo. La tensione aumenta a tal punto che arriva a prendersela con Olga, in bottega.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen delusa da Victor

Victor riesce finalmente a incontrare Carmen che si dice profondamente amareggiata dall'atteggiamento remissivo di Victor dopo le minacce subite da entrambi. Quando il ragazzo si dimette dalla falegnameria, non fa nulla per fermarlo. Diana confida a Cloe di essersi iscritta a un sito di incontri e di aver conosciuto un uomo interessante, Cloe le dà alcuni consigli e la incoraggia a proseguire. Sebas si presenta a Julia e vorrebbe dirle la verità su Leo, ma lui interviene. Angel nel frattempo, prova a mettere in guardia Linda da Francisco e tenta anche di convincere Ventura a essere clemente con la ragazza, ma il suo boss non vuole sentire ragioni. Mario non si fida di Leo e lo affronta: il giovane, messo alle strette confessa di essere il giornalista che ha scritto gli articoli su Julia. Dopo la notte brava di Ventura al Rio Club, il locale è devastato e Don Benigno, molto amareggiato, minaccia Linda di toglierle la gestione!

Anticipazioni Un Altro Domani: Kiros non vuole far sapere a Carmen del suo esame

Kiros confida a Mabalè che Carmen non gli ha concesso i giorni di riposo che gli servono per l'esame, ma che lei in realtà non sa nulla dei suoi impegni. Un caso fortuito però potrebbe presto cambiare le cose: Kiros ha perso i suoi appunti per l'esame e scopre che per errore sono finiti in alcuni documenti di Carmen. Il ragazzo è in ansia, nonostante sia stato il destino a decidere, lui non vuole rivelare assolutamente il suo progetto a Carmen. Julia, nonostante cerchi di non farlo vedere, è molto amareggiata per il nuovo articolo pubblicato che la riguarda e sfoga questo suo dispiacere sui dipendenti della bottega, adottando un comportamento dispotico con tutti. L'articolo mente, al giornale è stato dato spazio a un altro giornalista e Leo ha lasciato. Il giovane però non è riuscito ancora a a confessare tutto a Julia...

Julia è provata dalla rottura con Leo, nella puntata di Un Altro Domani del 4 luglio 2023

Julia si rifiuta di ammettere che sta male per la rottura con Leo. La tensione sale alle stelle e lei arriva a prendersela con Olga, costringendo Elena a intervenire. Solo Tirso troverà il modo di farle confessare i suoi sentimenti. Nel frattempo, Mario convince Erik a parlare con la madre che, dopo la fine della storia con Tirso, è molto giù. In Africa, Carmen finalmente perdona Victor per essere tornato a casa di suo padre e chiede aiuto al ragazzo per scrivere il discorso che Francisco leggerà alla cerimonia di presentazione della sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori. Patricia non è d'accordo con la candidatura di Francisco, temendo le ritorsioni di Ventura. Nel frattempo, Angel si scusa con Ines per aver sospettato di lei accusandola della morte di Alicia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 26 giugno all'1 luglio 2023

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45