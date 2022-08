Un Altro Domani Anticipazioni 31 agosto 2022: Carmen inganna tutti e progetta la fuga... con Kiros!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 31 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia è confusa: accettare oppure rifiutare la proposta di Leticia? In entrambi i casi, perderà qualcosa. Nel passato, Carmen finge di voler sposare Victor, ma in realtà...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 31 agosto 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5, Julia sa che deve accettare la proposta di Leticia, se vuole che la bottega resti aperta, ma sa anche questo questo significherebbe dover lasciare in mezzo alla strada i suoi amati dipendenti. A Rio Muni, invece, Carmen dice di essere pronta a sposare Victor, quando in realtà sta progettando la fuga con Kiros!

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia in grande difficoltà...

Julia ha ricevuto un'allettante proposta da un'imprenditrice di spicco, Leticia, arrivata in paese dalla Capitale appositamente per incontrarla. La giovane è felice di aver convinto un'esperta del settore con la sua idea di dipingere a mano libera dei motivi africani sui mobili, e soprattutto di avere un'occasione concreta di poter continuare a tenere aperta la bottega. Tuttavia, Leticia ha posto una clausola alla loro collaborazione: Julia dovrà essere disposta a spostare la sede del suo laboratorio a Madrid, dove verranno assunti dei nuovi dipendenti, più qualificati. La ragazza sa di dover accettare, ma, al tempo stesso, non vuole: così facendo andrebbe contro i suoi ideali, e, soprattutto, lascerebbe i membri del suo team, che ormai considera una famiglia, in mezzo ad una strada...

Carmen alle strette, nella Puntata di Un Altro Domani del 31 agosto 2022

A Rio Muni, Carmen si ritrova con le spalle al muro. Francisco è con l'acqua alla gola, a causa dei debiti contratti con gente pericolosa. Allora, proprio perché in preda alla disperazione, l'uomo ha implorato la figlia di sposare Victor: soltanto in questo modo avrebbero potuto salvare gli affari di famiglia, e la pelle. Benché la Villanueva abbia rifiutato categoricamente di convolare a nozze con un ragazzo del quale non è innamorata, Ventura insiste. Quest'ultimo informa il Villanueva senior che gli presterà altri soldi, di cui necessita, ma a patto che l'avventuriera accetti di diventare sua nuora entro la fine della settimana.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen e Kiros vogliono fuggire insieme!

Carmen continua ad essere determinata a non voler accontentare il genitore, ed il Velez De Guevara senior, non volendo diventare la moglie del Velez De Guevara junior. La giovane sa che il suo cuore non batte per lui, bensì solo ed esclusivamente per Kiros. Ed è proprio con l'operaio che la Villanueva mette a punto un piano per riuscire a sfuggire al destino che hanno già scritto per lei Francisco e lo spietato signore della colonia: loro due scapperanno, insieme. Entrambi sono consci di quanto il progetto che stanno studiando nei minimi dettagli sia rischioso; se li scoprissero - in particolar modo per Kiros - sarebbe la fine. Così, per non destare sospetti, la coppia decide di far credere a Patricia e al suo amante che, alla fine, la ragazza andrà all'altare con Victor...

