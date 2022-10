Un Altro Domani Anticipazioni 3 ottobre 2022: Angel diventa un uomo d'affari e dice Addio a Ines!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 3 ottobre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Ventura introdurrà Angel al grande mondo degli affari allontanandolo, inconsapevolmente da Ines!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 3 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Ventura si occupa di inserire Angel nel mondo dei grandi uomini d'affari. Sergio e Julia, dopo il divorzio, sembrano più legati che mai.

Un Altro Domani Anticipazioni: Sergio e Julia a letto insieme

Julia ha ottenuto la festa che desiderava, nonostante la defezione di Tirso tutto è andato per il meglio. Per fortuna la situazione è rimasta sotto controllo, almeno finché gli invitati non hanno lasciato la festa. Ma dopo l'uscita di scena di tutti gli amici e anche di Diana, è successo qualcosa di inaspettato: i due ex sono finiti a letto insieme! Il mattino seguente ovviamente l'imbarazzo è stato palese, ma i due ragazzi, consapevoli che si sia trattato solo di un momento di debolezza, hanno deciso di andare avanti.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia e Sergio più affiatati che mai

In Africa Carmen fa pressione su Victor affinché riveda la sua decisione e non rinunci al suo ruolo in azienda. Insomma, cercherà in ogni modo di impedire l'uscita di scena del compagno rassicurandolo sui sentimenti e sul loro rapporto. La crisi tra i due presto rientrerà mentre, quella di Angel sarà sempre più evidente. Il ragazzo si è gettato a capofitto nel lavoro, da quando infatti Ventura ha scelto lui per guidare i suoi affari, Angel ha messo tutto da parte, inclusa Ines. Julia e Sergio, dopo la notte segreta trascorsa in intimità, sono più affiatati che mai. Il comportamento ovviamente finisce per generare dei sospetti!

Ventura introduce Angel nel mondo degli affari, nella Puntata di Un Altro Domani del 3 ottobre 2022

Il piano pensato con Ines e Alicia, non sembra più interessare ad Angel. Quando infatti Alicia lo pregherà di accompagnarla in una passeggiata pubblica così da farsi vedere insieme e rafforzare la convinzione di tutti che ci sia qualcosa tra di loro, Angel le dirà chiaramente di non poter perdere tempo e di essere troppo impegnato col lavoro. Ventura dal canto suo spingerà affinché il ragazzo si senta sempre più a suo agio nel grande mondo degli uomini d'affari!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 26 al 30 settembre 2022

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.