Un Altro Domani Anticipazioni 29 settembre 2022: Carmen chiede a Victor di restarle accanto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 29 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Carmen prega Victor di restarle accanto e di non rinunciare al lavori in falegnameria.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 29 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: in Guinea, Victor decide di lasciare il suo lavoro in fabbrica, perché ha paura che questo potrebbe rovinare la sua relazione con Carmen, ma lei non glielo permette.

Un Altro Domani Anticipazioni: Victor medita di lasciare la falegnameria

In Africa, Kiros non riesce proprio a superare il rifiuto di Carmen e il dolore ha lasciato il posto alla rabbia: si mostra ostile e aggressivo nei confronti della ragazza. Victor, furioso per il trattamento che l'operaio riserva alla sua fidanzata, decide di affrontarlo ma Carmen lo prega di dare a Kiros la possibilità di spiegarsi. Victor si rende conto che crisi lavorative come quella che stanno vivendo in fabbrica possono influenzare il rapporto con la futura moglie. E' per questo che inizia a meditare di rinunciare al suo ruolo in falegnameria.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia ha ottenuto la festa che desiderava!

Julia ha ottenuto la festa che desiderava, nonostante la defezione di Tirso tutto è andato per il meglio. Al party ha partecipato anche Erik, il nipote dell'albergatore e Maria non ha potuto fare a meno di notare con dispiacere l'affiatamento tra il ragazzo e Cloe. Diana come era presumibile, ha assunto un atteggiamento così sospettoso da mettere in allarme Mario. Per fortuna la situazione è rimasta sotto controllo, almeno finché gli invitati non hanno lasciato la festa...

Carmen convince Victor a non lasciare la falegnameria, nella puntata di Un Altro Domani in onda il 29 settembre 2022

In Africa, Victor, di fronte alle recenti tensioni nate in falegnameria, inizia a meditare di rinunciare al suo ruolo in azienda. E' convinto infatti che le questioni lavorative rischino di deteriorare il rapporto con Carmen. La ragazza però, informata della scelta, farà pressione affinché Victor riveda la sua decisione e non rinunci al suo ruolo. Insomma, Carmen cercherà in ogni modo di impedire l'uscita di scena di Victor rassicurandolo sui sentimenti e sul loro rapporto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 26 al 30 settembre 2022

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.