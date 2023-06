Un Altro Domani Anticipazioni 21 giugno 2023: la Scelta di Carmen

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 21 giugno su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che quando Francisco si rifiuterà di riassumere Victor, Carmen prenderà una inaspettata e risolutiva decisione!

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia non ottiene i risultati sperati

In bottega, Julia si impegna al massimo per diventare una brava influencer e lanciare la sua nuova linea di accessori ma purtroppo nonostante l'impegno i risultati non sono quelli sperati. In Guinea, Carmen presa totalmente dalle situazione di Victor ha trascurato il lavoro in ebanisteria, fornendo così a Patricia un buon motivo per scavalcarla e chiederle di lasciar stare definitivamente Victor per il bene di tutti. Nel frattempo, Angel inizia ad avere seri dubbi sul sottrarre il Rio Club a Ventura. Nonostante gli sforzi di Patricia per convincerlo, ha paura che il suo capo lo reputi un traditore.

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia confida a Elena di trovarsi bene con Leo

Julia e Leo fanno coppia per il torneo di Mus contro Tirso e Olga. Durante il match Tirso mostra un certo fastidio per la complicità degli avversari. Ribero è molto in ansia in vista dell'esame, così Maria e Cloe organizzano una serata per aiutarlo a distrarsi un po'. Julia confida a Elena di trovarsi molto bene con Leo, ma chiede all'amica di non parlarne con Diana. Linda nel frattempo, è furiosa con Angel perché il ragazzo intende candidarsi come futuro direttore del Rio Club.

Carmen decide di aprire una ebanisteria solo sua, nella puntata di Un Altro Domani del 21 giugno 2023

Carmen propone a Francisco di restituire a Victor il proprio posto di lavoro, ma il padre rifiuta. La ragazza, pertanto, decide di abbandonare la fabbrica del padre per creare una nuova ebanisteria tutta sua. Del resto, dopo le pressioni di Patricia, pronta ad approfittarsi dell'allontanamento di Carmen dal suo lavoro proprio a causa di Victor, e questa chiusura del padre, la ragazza non ha proprio più alcun legame con la falegnameria.

