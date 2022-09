Un Altro Domani Anticipazioni 20 settembre 2022: Patricia pronta a denunciare Fracisco

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 20 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Patricia sospetterà di Francisco e Ventura. Convinta che i due trasportino merce pericolosa sui furgoni della falegnameria, minaccerà di denunciarli.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia decide di organizzare una festa di divorzio

Julia ha deciso di assumere Sergio al laboratorio, la scelta lascia stupiti molti ma soprattutto Elena che proprio non capisce perché Julia non riesca a comprendere le vere intenzioni di Sergio. Intanto con Tirso la situazione sembra un po' migliorata, l'oste ha rivelato a Julia di avere un periodo difficile e lei è sembrata comprensiva. L'improvvisa decisione però di festeggiare un party di Divorzio con Sergio riporterà un po' di maretta con Tirso. Il ragazzo infatti, sopraffatto dalla presenza di Erik, deciderà di non partecipare ai festeggiamenti, deludendo molto Julia.

Un Altro Domani Anticipazioni: Kiros non riesce a superare la delusione di Carmen

Tirso vive un momento difficile: suo nipote Erik ha rivelato davanti all'intero paese che suo padre è in carcere. Distrutto, l'oste si apre con Elena, confidandole il vero motivo per cui suo fratello è in prigione. Ma Erik non sta solo sconvolgendo la vita di Tirso, ma anche quella di Cloe interessata a lui, e di Maria, alle prese con un nuovo rivale in amore. In Africa, Kiros non riesce proprio a superare il rifiuto di Carmen e il dolore ha lasciato il posto alla rabbia: si mostra ostile e aggressivo nei confronti della ragazza. Victor, furioso per il trattamento che l'operaio riserva alla sua fidanzata, decide di affrontarlo ma Carmen lo prega di dare a Kiros la possibilità di spiegarsi...

Patricia controlla tutto e l'atteggiamento sospettoso di suo marito e del loro pericoloso socio in affari Ventura, le crea profonda ansia. Dopo quello che Francisco ha fatto alla sua famiglia e alla sua azienda, la donna teme che si stia cacciando in nuovi guai. Il sospetto riguarda uno strano movimento di merci che sfrutta i furgoni della falegnameria. Francisco ha provato a spiegarle l'accordo che ha con Ventura e le ha intimato di non impicciarsi ma Patricia è convinta che ci sia qualcosa di molto più losco e che i loro furgoni trasportino merce pericolosa. . La donna è addirittura pronta a denunciare.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.