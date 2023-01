Un Altro Domani Anticipazioni 19 gennaio 2023: Julia torna da Tirso

Anticipazioni TV

Julia, dopo il divorzio dei suoi genitori, decide di confidare a Tirso i suoi dubbi sulla sua relazione con Sergio, pur temendo la sua eventuale reazione.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 19 gennaio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Diana si rifiuta di rivolgere la parola ad Oscar, che è in procinto di ritornare in Cina, e intende dare il via ad una battaglia legale contro di lui. Julia, dopo il divorzio dei suoi genitori, decide di confidare a Tirso i suoi dubbi sulla sua relazione con Sergio, pur temendo la sua eventuale reazione.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia vive con tormento la separazione dei suoi genitori

Carmen teme che lei e Kiros siano stati scoperti, ma il ragazzo la tranquillizza. Complice il divorzio dei genitori, Julia è molto nervosa, la poverina subisce l'atteggiamento negativo di sua madre che non sembra proprio voler trovare un punto d'incontro con Oscar. Tutta questa situazione e il disagio che Julia prova, purtroppo si riversano sul povero Sergio.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia inizia a nutrire dei dubbi su Sergio

Diana non è disposta ad avere alcun dialogo con l'ex marito Oscar. L'uomo partirà dunque per Shaghai senza che ci sia stato chiarimento e al paese l'aria non può che farsi tesa. Julia non ha preso bene l'inaspettata notizia del divorzio e la situazione è diventata ancora più complicata quando ha scoperto che non si tratta di una scelta condivisa da entrambi i genitori. Tutta questa vicenda l'ha spinta a rivedere anche il suo rapporto con Sergio e la fiducia che ripone in lui.

Julia si confida con Tirso, nella Puntata di Un Altro Domani del 19 gennaio 2023

L'atteggiamento di Sergio non è cambiato eppure Julia inizia a guardarlo con sospetto. La ragazza, provata dall'inaspettata separazione dei suoi e intimorita all'idea di potersi presto trovare a vivere il medesimo travaglio, inizia a ripensare al passato con Sergio, ai suoi errori e agli attriti che hanno portato alla rottura. Julia, sconvolta dai pensieri, decide di confidarsi con il suo vecchio amico Tirso, senza riflettere sulla possibile reazione dell'albergatore che non ha mai nutrito fiducia in Sergio. Intanto, Oscar è in procinto di salire su un aereo ma Diana ha continuato a rifiutare il dialogo, anzi, minaccia una dura battaglia legale!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45