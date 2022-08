Un altro Domani Anticipazioni 16 agosto 2022: Ventura mette spalle al muro Francisco e Patricia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 16 agosto su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Victor, dopo il rifiuto di Carmen, prenderà una brutta strada. Ventura allora, affronterà Francisco dicendo di non essere più disposto a condonare il loro debito.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 16 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Sergio vorrebbe aiutare Julia con la bottega, ma lei insiste nel voler andare avanti da sola, così lui decide di partire, per la felicità di Tirso.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen torna a casa ma Francisco non è contento della sua scelta

Carmen ha preso una decisione e non è quella sperata da tutti. La ragazza rifiuta la proposta di Victor e abbandona definitivamente casa Vélez de Guevara per tornare da suo padre. Quello che non si aspetta certo, è la spiacevole accoglienza di Francisco, questa volta infatti, non sarà Patricia a mettersi contro di lei ma proprio il suo amato padre. Inés riceve una visita inaspettata da Alicia, la ragazza è affranta dalla rottura con Angel e cerca conforto in una amica, ma ignora completamente i sentimenti di quest'ultima. Ines infatti, legge nel gesto del suo amante, motivo di grande speranza per la loro storia.

Un Altro Domani Anticipazioni: Sergio sgombra il campo, Tirso può riavvicinarsi a Julia

Ribero, inconsapevole della tresca online di Chloe con Dani (in realtà Maria), si troverà a pagare conseguenze inaspettate. Il ragazzo capirà subito l'intenzione della ragazza di lasciarlo, pur non conoscendo le cause di questa repentina scelta. Julia, nel frattempo, rifiuterà la proposta di Sergio di rimanere in paese per starle accanto. Il ragazzo capirà allora di doversene tornare da solo a Madrid. La decisione, incoraggerà finalmente Tirso a riavvicinarsi a Julia...

Ventura decide di ritirare la sua offerta di condonare il debito di Francisco, nella Puntata di Un Altro Domani del 16 agosto 2022

Víctor non è riuscito ad accettare il rifiuto di Carmen. La delusione ha spinto il ragazzo a perdersi di nuovo e tornare a cercare conforto nell'alcol. Completamente ubriaco e sopraffatto dalla rabbia, finisce per affrontare Carmen e gli operai della fabbrica creando grande scompiglio. Ventura, informato della situazione, attribuisce la colpa della ricaduta di Victor a Carmen e decide non condonare più il debito di Francisco e Patricia, perché venuti meno al loro patto. Lo strozzino concederà però alla coppia un po' di tempo per indagare sulla scelta della ragazza e convincerla a fare dietrofront...

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.