Un Altro Domani Anticipazioni 15 agosto 2023: Tirso si pente della sua scelta!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 15 agosto 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia è pronta per la festa di addio al nubilato e celibato che ha organizzato con Leo, ed è felice che sua madre abbia finalmente deciso di partecipare al matrimonio. Intanto Tirso rimugina sulla decisione di fare da testimone...

Un Altro Domani: Patricia scopre Kiros e Carmen

Diana litiga con Julia e l'accusa di sposare Leo solo perché è debole e poco indipendente. Nel frattempo, Cloe è molto invaghita di Xoel, ma lui non è chi dice di essere, finisce infatti per ricattarla costringendola a dargli 500 euro. A Rio Muni Angel confessa a Victor di essere stato innamorato di sua madre Ines, ma non ammette di essere stato il suo amante. I due hanno un diverbio piuttosto acceso. Linda si intrufola in casa di Enoa vuole scoprire cosa la preoccupa e anche perché non è andata all'appuntamento che avevano fissato. Nel frattempo Patricia, da giorni alle calcagna di Carmen, assiste a un bacio incauto tra la ragazza e Kiros. Ora ce l'ha in pugno!

Un Altro Domani: Patricia provoca Carmen

Kiros confida a Carmen di essere stanco di doversi continuare a nascondere e così fa un gesto avventato e la bacia senza cautele. Patricia li vede. Mentre Carmen si sfoga con Eko perché è preoccupata per l'impulsività di Kiros arriva in ebanisteria Patricia che le dice chiaramente di averla vista mentre si baciavano. Carmen crede che la donna voglia ricattarla ma per ora Patricia si diverte solo a provocarla e a tenerla sulle spine. Intanto nel presente Diana alla fine cede e, nonostante non sia affatto convinta, accetta di partecipare al matrimonio, anche Tirso ci sarà e farà da testimone alla Sposa!

Tirso si pente della sua decisione, nella puntata di Un Altro Domani del 15 agosto 2023

Julia si prepara a godere del suo addio al celibato con Leo contenta del cambio di rotta di sua madre e anche che Tirso abbia accettato di essere il suo testimone. Tutto sembra filare liscio fino all'ora dell'addio al celibato, quando lo sposo non si presenta né risponde alle chiamate di Julia. Se ne sarà forse pentito? Chi non è più certo della sua scelta è sicuramente Tirso, in ansia per aver accettato il ruolo di testimone. Intanto a Rio Muni, Patricia offre a Carmen un accordo in cambio del silenzio. La poverina capisce di non avere altra scelta e di dover accettare per guadagnare tempo...

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45