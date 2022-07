Un altro Domani Anticipazioni 13 luglio 2022: Chi è il misterioso proprietario della rimessa? Julia indaga!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 13 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: i tentativi di Julia di scoprire chi sia il proprietario del locale si rivelano inutili. Ribero trova il modo di riavvicinare Cloe e Maria una volta per tutte.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen affida il suo progetto a Patricia

Julia deve trovare risposta a ben due quesiti: chi è il proprietario della rimessa e chi invece, l'autore delle continue minacce ricevute. Ma un dubbio sfiora la ragazza: E se le due cose fossero correlate? Tirso condivide i suoi sospetti ed è pronto ad aiutarla a risolvere l'arcano. I due giovani si avvicinano molto e tra i due emerge una forte complicità. Elena nel frattempo cerca di parlare con Chloe per mediare in favore di María, ma alla fine riesce solo a peggiorare le cose. In Guinea, Carmen, decisa a dedicarsi anima e corpo alle cure di Agustina, accetta l'offerta di Francisco di affidare il progetto della produzione artigianale a Patricia. Una manovra che l'amante di suo padre scoprirà essere subito molto favorevolmente e da cui potrà cinicamente trarre grande vantaggio. Inés, preoccupata per Ángel, chiede a Víctor di essere un sostegno per il giovane.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen si dedica totalmente ad Agustina

I tentativi di Julia di scoprire chi è il proprietario del capannone non hanno successo. Ma Diana corre in suo soccorso e si impegna per trovare il certificato di proprietà della rimessa. In attesa di ricevere le informazioni però, Julia deve sopportare le congetture dell'asfissiante madre, riguardo ai suoi sentimenti per Tirso. In Guinea, la vita di Carmen è in pausa, l'unica preoccupazione della ragazza è prendersi cura di Agustina, ma alla fabbrica gli operai iniziano a soffrire la sua mancanza.

Diana e Julia si procurano il certificato di proprietà della rimessa, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 13 luglio 2022

Diana convinta che Julia provi dei sentimenti per Tirso, inizia ad indagare sul ragazzo finendo per scopre che nasconde un segreto. Ma non si tratterà dell'unica rivelazione, la donna riuscirà finalmente ad ottenere il certificato di proprietà della rimessa. La verità lascerà entrambe sconvolte. Nel frattempo Ribero trova un modo per riunire Cloe e María una volta per tutte, una mossa drastica ma con buoni risultati. Patricia e Francisco non mantengono la promessa fatta da Carmen agli operai che collaborano al nuovo progetto: i loro salari non verranno aumentati. Intanto Patricia, approfittando dell'assenza della ragazza, si prende tutto il merito della nuova impresa.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

