Un altro Domani Anticipazioni 12 luglio 2022: Agustina sta male, Carmen affida il suo progetto a Patricia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 12 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, scoperta della malattia di Agustina, Carmen deciderà di dedicarsi completamente a lei lasciando nelle mani di Patricia il progetto della produzione artigianale.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 12 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Julia è fermamente decisa a trovare il proprietario del locale della sua futura bottega e ottenere così la licenza per aprirla. Ad Agustina viene diagnosticata una polmonite.

Un Altro Domani Anticipazioni: La nuova attività di Carmen genera tensione tra gli operai

La responsabilità del futuro lavorativo degli abitanti del paese ricade su Julia e lei sa di non poterli deludere. La giovane è disperata ma la situazione è destina a peggiorare. Attaccato sulla porta del laboratorio trova un cartello che recita: "la rimessa non sarà mai tua!". In Guinea la nuova attività di Carmen genera tensioni nel personale e Mabale avverte la ragazza: devono stare attenti se vogliono mantenere la calma in fabbrica. Inés riceve un mazzo di fiori da un ammiratore segreto e sembra che Ángel non abbia nulla a che fare con questo gesto romantico

Un Altro Domani Anticipazioni: Agustina è gravemente malata!

Per andare avanti e realizzare il suo sogno di aprire il laboratorio di mobili, Julia deve scoprire chi è il vero proprietario del laboratorio, solo così potrà finalmente ottenere la licenza e partire. Ma non è solo questo a preoccuparla, nuove minaccie sono arrivate a sbarrarle il cammino. Se vuole superare tanta ostilità, deve indagare su chi e perchè ce l'ha con lei e tentare di mediare. Agustina sta male le è stata diagnosticata una grave polmonite, sono tutti in apprensione ma Carmen è davvero disperata. La ragazza vuole dedicarsi anima e corpo alla tata per aiutarla a superare questo difficile momento.

Carmen affida il suo progetto nella mani di Patricia per stare accanto ad Agustina, nella Puntata di Un Altro Domani del 12 luglio 2022

Julia deve trovare risposta a ben due quesiti: chi è il proprietario della rimessa e chi invece, l'autore delle continue minacce ricevute. Ma un dubbio sfiora la ragazza: E se le due cose fossero correlate? Tirso condivide i suoi sospetti ed è pronto ad aiutarla a risolvere l'arcano. I due giovani si avvicinano molto e tra i due emerge una forte complicità. Elena nel frattempo cerca di parlare con Chloe per mediare in favore di María, ma alla fine riesce solo a peggiorare le cose. In Guinea, Carmen, decisa a dedicarsi anima e corpo alle cure di Agustina, accetta l'offerta di Francisco di affidare il progetto della produzione artigianale a Patricia. Una manovra che l'amante di suo padre scoprirà essere subito molto favorevolmente e da cui potrà cinicamente trarre grande vantaggio. Inés, preoccupata per Ángel, chiede a Víctor di essere un sostegno per il giovane.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 4 all'8 luglio 2022.