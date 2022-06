Un altro Domani Anticipazioni 10 giugno 2022: saltano le nozze, Julia decide di non sposarsi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 10 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Julia ricorderà la confessione fatta a Tirso ubriaca la sera prima delle nozze e deciderà di non sposare Sergio!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 10 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: è il giorno delle nozze e a Julia non resta altro da fare che prepararsi per la cerimonia. Sergio l'aspetta all'altare, ma lei sente che qualcosa non va.

Un altro Domani: Carmen si rivolta contro il potente Emilio

Julia ha finito per ubriacarsi la sera prima del matrimonio, Tirso per fortuna si è rivelato un supporto inaspettato per la giovane, ma non è comunque riuscito ad evitare la sua più totale perdita di controllo. Il risveglio infatti sarà durissimo per Julia. Nel frattempo in occasione della festa organizzata da Francisco in onore di Carmen, si è verificato uno spiacevole evento, la ragazza infatti è intervenuta in difesa della domestica Enoa, rivoltandosi contro un potente uomo d'affari della colonia, Emilio, mettendo in seria difficoltà suo padre.

Un altro Domani: Julia si prepara per il matrimonio

Julia, reduce da un "malinconico" addio al nubilato, si sveglia sconvolta, con l'abito macchiato e due profonde occhiaie. Tirso, preoccupato per le sue condizioni, la raggiunge. Il ragazzo resta deluso quando scopre che Julia è intenzionata a rispettare il suo impegno nonostante la confessione della sera prima in cui, preda dell'alcol, aveva ammesso di non volersi sposare e aveva addirittura azzardato un bacio al locandiere. Con l'arrivo della madre, Julia però non ha altra scelta che darsi un tono e prepararsi per il matrimonio.

Julia abbandona Sergio sull'altare, nella Puntata di Una Altro Domani del 10 giugno 2022

L'intervento di Carmen alla festa per difendere Enoa è uno scandalo nel quartiere e mette a rischio un possibile investimento nella fabbrica di suo padre. Francisco è molto arrabbiato e Carmen decide di impegnarsi per ottenere il suo perdono e riconciliarsi con lui, non sapendo che sta per affrontare una dolorosa verità: Francisco ha un'amante, Patricia. Si torna al presente. Tutto il paese aspetta di vedere uscire di casa la sposa, anche Sergio freme sull'altare, Julia però ha improvvisamente ricordato la confessione fatta a Tirso e ora non vuole più sposarsi!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 al 10 giugno 2022