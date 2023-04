Un Altro Domani Anticipazioni 1 maggio 2023: Elena abbassa la guardia?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 1 maggio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio Maria si avvicina sempre di più a suo padre, una cosa che Elena vede con grande preoccupazione. Ma poi nota un piccolo dettaglio nel suo ex.

Anticipazioni Un Altro Domani: Elena è certa che il suo Ex nasconda qualcosa

Elena soffre dell'avvicinamento di sua figlia al padre misteriosamente ricomparso nella sua vita, la donna non si fida affatto e teme che l'ex nasconda qualcosa di grave e pericoloso. Nel frattempo la vita in carcere per Victor si fa sempre più dura, il ragazzo sembra desinato a marcire dentro una cella e a sopportare violenze e angherie, insomma, le promesse di Ventura sono cadute nel vuoto!

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen tenta di scagionare Victor

Carmen ha compreso bene che la situazione di Victor non si risolverà certo per l'intervento di Ventura, l'uomo aveva promesso di aiutarlo in cambio del suo silenzio, ma ora che le promesse sono cadute nel vuoto e il povero Victor si trova costretto a subire inaudite violenze, Carmen non è più disposta a rispettare il patto. La ragazza si mette dunque alla ricerca di prove per scagionare Victor e inchiodare finalmente Ventura.

Anticipazioni rivelano infatti che la donna inizierà a vedere qualcosa di buono in lui e comincerà a credere in un cambiato. Ma compirà un errore o, abbassare la guardia, sarà davvero la mossa giusta?

