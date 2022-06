Un Altro Domani: al via su Canale 5 da lunedì 6 giugno al posto di Uomini e Donne

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme la trama, il cast e le curiosità sulla nuova soap Un Altro Domani, in onda da lunedì 6 giugno al posto di Uomini e Donne, su Canale5.

Con l’approssimarsi della stagione estiva, Mediaset propone agli spettatori di Canale5 una nuova soap spagnola che ci porterà in terre lontanate, tra forti sentimenti, amori proibiti e tanto coraggio. Un Altro Domani prende il posto di Uomini e Donne, l’amatissimo dating show di Maria De Filippi che chiude i battenti fino a settembre 2022, quando tornerà al consueto orario con i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Nel frattempo, scopriamo insieme la trama, le curiosità e le prime anticipazioni sulla nuova soap, in onda a partire da lunedì 6 giugno 2022 al posto di Uomini e Donne.

Uomini e Donne chiude per la pausa estiva

Come ogni anno, quando si avvicina la torrida stagione estiva, Maria De Filippi si prende una meritata vacanza e così fanno i suoi programmi più amati. Uomini e Donne, ad esempio, volge al termine dopo un anno ricco di colpi di scena e dopo la messa in onda delle scelte dei tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi. Nel corso dell’ultima stagione televisiva del dating show di Canale5, abbiamo assistito al ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, che ha portato scompiglio nel cuore di Ida Platano, la quale si è detta ancora profondamente innamorata di lui seppur non ricambiata. Si sono formate anche tante bellissime coppie, come quella composta da Isabella Ricci e Fabio Mantovani, convolati a nozze pochissimi giorni fa in una cerimonia intima ma sentita, o ancora la coppia del Trono Over composta da Nadia e Massimiliano, una coppia verace che ha incantato il pubblico di Uomini e Donne.

Infine, dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi, Luca Salatino ha scelto Soraia Allam, schivando polemiche e indiscrezioni su una presunta crisi di coppia a poche settimane dall’addio al programma, mentre Veronica Rimondi ha confermato la sua iniziale impressione, capitolando davanti a Matteo Farnea. Sebbene salutare la trasmissione di Maria De Filippi non sia mai semplice, quest’anno Mediaset ha deciso di indorare la pillola, proponendo al pubblico una nuova e appassionante soap spagnola, dal titolo Un Altro Domani.

Uomini e Donne sostituito da Un Altro Domani

Uomini e Donne ci saluta e torna a settembre 2022 ma nel frattempo su Canale5, all’orario abitualmente assegnato al dating show di Canale5, arriva la soap Un Altro Domani. Ma di cosa parla e chi sono i protagonisti? La soap si divide temporalmente tra il presente e il 1950 attraverso una serie di flashback, che portano la trentenne Julia a rivivere la storia della nonna Carmen, sbarcata nella Guinea Equatoriale. Una trama avvincente quella di Un Altro Domani, che racconta le vicissitudini di due donne coraggiose, forti ma anche molto sole, costrette a combattere per avere il controllo sul proprio destino. E sarà interessante osservare come, a distanza di quasi un secolo, Carmen e la nipote Julia testimonieranno le dinamiche di un mondo che troppo spesso vuole soffocare la libertà individuale, soprattutto quella femminile.

Carmen, finita nella colonia spagnola dall’altra parte del mondo, conoscerà una realtà totalmente diversa e affascinante grazie a Kiros del quale finirà per innamorarsi, nonostante le rigide regole dell’epoca le vietassero anche solo di avvicinarlo e trattarlo come un suo pari. Julia, invece, si trova ad affrontare la verità sul suo passato ad una settimana dalle nozze che non sente poi così tanto sue, riscoprendo sé stessa e le sue reali ambizioni. Nel cast della nuova soap di Canale5 ci saranno due attori molto amati dai fan de Il Segreto, Manuel Regueiro e Aida De La Cruz (rispettivamente Ignacio Solozabal e Candela) e Amparo Piñero, attrice popolare in Italia per la sua parte nella serie tv targata Netflix, Summertime. Oltre a loro anche Laura Ledesma, Cristina De Inza, Sebastian Haro, Silvia Acosta, Oliver Ruano, Aida De La Cruz.

Un Altro Domani ci aspetta a partire da lunedì 6 giugno 2022, alle 14.45 su Canale5.