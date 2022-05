Un’altra Verità: Stasera su Canale 5 l'Ultima puntata della miniserie francese

Anticipazioni TV

Ultima puntata decisiva stasera per scoprire finalmente tutti i segreti della provincia francese al centro di Un'altra verità miniserie in prima serata su Canale 5. Tutte le anticipazioni.

Stasera tutto sarà più chiaro, con le due ultiome due puntate in onda oggi della miniserie francese Un'altra verità, che ha ottenuto ottimi ascolti in prima serata su Canale 5. Saranno poi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Protagonisti della miniserie sono Camille Lou e Thierry Neuvic, insieme a Marilyn Lima, Annelise Hesme, Hubert Delattre, Natalia Dontcheva, Patrick Medioni.

La storia di Audrey, poco più che trentenne, unica sopravvissuta di un misterioso serial killer che ha seminato il terrore nella regione di Biarritz, viene brutalmente riportata indietro nel tempo da un nuovo crimine: una ragazza di 17 anni viene trovata assassinata nei Paesi Baschi. Le prime due serate ci hanno mostrate come ci siano legami con i crimini compiuti a inizio millennio. Legami non semplici da intuire, ma che dimostrano come il serial killer sia tornato. Audrey stasera finirà di affrontare il suo passato.

Le Anticipazioni sull'Ultima Puntata di Un'altra verità

Le indagini sul caso del serial killer proseguono. Audrey scopre che è stata Marianne, la moglie di Franck, a cercare di investirla. Ana, per ottenere informazioni, incontra un uomo contattato sulla stessa app su cui era registrata la sua amica Madeleine. Intanto Jean, insospettito dal misterioso passato della moglie Audrey, riesce a rintracciare i suoi genitori: lei gli aveva sempre raccontato che erano morti in un incidente d'auto. Pauline e Leo trovano un legame tra due ex vittime di Itsas.

La sera dell'aggressione, Madeleine era andata a cambiarsi a casa di Ana, prima di raggiungere Patxi. Lì fa una macabra scoperta: trova gli abiti e le fotografie delle vittime del serial killer. A Mikel non resta che ucciderla. Ma prima che riesca a recuperare la collana, sopraggiunge Patxi che cerca di salvare Madeleine. Un testimone ha assistito alla scena: Franck. Quando Mikel scopre sul cellulare di Ana l'app del sito d'incontri, scoppia una lite furibonda.