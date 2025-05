Tutti in viaggio: lo speciale de L’Eredità, questa sera su Rai1

Anticipazioni TV

Gli ospiti e le anticipazioni della puntata speciale de L'Eredità in onda oggi, venerdì 2 maggio, in prima serata su Rai1

Tutti in viaggio è lo speciale in prima serata de L’Eredità, in onda venerdì 2 maggio alle 21.30 su Rai 1.

L’Eredità, la puntata speciale in prima serata di venerdì 2 maggio: ospiti e anticipazioni

Il game show, condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, dedica una puntata tematica al desiderio di partire, ispirato dall’arrivo della bella stagione. Protagoniste della serata sei coppie note: Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino e Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Alba Parietti e Francesco Oppini.

Le coppie si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza a Emergenza Sorrisi Ets. Dopo una serie di prove avvincenti, la gara culminerà nel classico Triello, che decreterà il concorrente destinato a cimentarsi con la Ghigliottina, il momento clou del programma.

Ospite della serata Irene Grandii, mentre Luca Argentero e Alessandro Costacurta si cimenteranno in una imperdibile scossa. Accanto a Marco Liorni, torneranno le amatissime Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. Non mancheranno sorprese, musica e ospiti speciali, per una serata ricca di emozioni e puro intrattenimento.

L’Eredità continua a registrare ottimi ascolti, confermandosi un appuntamento imprescindibile per il pubblico televisivo, grazie al suo perfetto equilibrio tra cultura, gioco e spettacolo.

Lo speciale de L'Eredità, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1