Tradimento non va in onda il 25 aprile 2025. Quando tornerà su Canale5 e Anticipazioni dei Nuovi Episodi

Anticipazioni TV

Un altro piccolo stop per Tradimento: la Soap Opera turca di successo domani, in occasione della Festa della Liberazione, non andrà in onda. Ecco quando rivedremo Guzide e gli altri su Canale5 e che cosa accadrà nelle prossime puntate.

Proprio come è accaduto in occasione del 21 aprile 2025, Tradimento sta per essere messa di nuovo in pausa: l'amata soap opera turca di Canale 5 non verrà trasmessa domani, il giorno della Festa della Liberazione, ma tornerà a tenerci compagnia molto presto. Ecco che cosa sta succedendo al palinsesto di Tradimento, dove siamo rimasti e che cosa vedremo nelle nuove puntate di questa avvincente soap!

Tradimento di nuovo in pausa

Ci risiamo: come è accaduto lunedì 21 aprile 2025, anche domani salterà il consueto appuntamento con Tradimento, la soap opera turca che va in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5, ed il venerdì anche in prima serata. In occasione della Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile 2025, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda di Tradimento e di raddoppiare l'appuntamento con un'altra soap turca, ossia The Family. Tuttavia, La regolare messa in onda di Tradimento riprenderà già a partire da domani sera; infatti, non salterà l'appuntamento serale con questa soap.

Tradimento: Ecco dove eravamo rimasti...

Nella puntata del 24 aprile 2025 di Tradimento, Selin telefona a Tolga, il quale sta uscendo dall'ospedale con Oltan. Allora, Tolga mente alla moglie, dicendole di trovarsi ancora ad Ankara. Intanto, Oylum, ancora sotto shock per il rapimento del piccolo Can, si dirige a casa di Mualla, certa di trovarci il figlioletto; in verità, ci troverà Kahraman. Zelis, invece, va in ospedale perché intenzionata a sbarazzarsi di Behram. Tuttavia, la giovane non riuscirà a portare a termine questo omicidio. Nel frattempo, qualcuno fa una scoperta sconvolgente: Kahraman viene a sapere che è stata davvero sua zia a rapire Can...

Le Anticipazioni dei Nuovi Episodi di Tradimento

Nelle prossime puntate di Tradimento, quelle di domani sera, scopriremo che...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 20 al 26 aprile 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.