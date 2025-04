Tradimento non va in onda il 21 aprile 2025. Ecco che cosa lo sostituirà e quando tornerà su Canale5

Anticipazioni TV

Tradimento si prende una piccola pausa: la Soap Opera turca di successo domani, in occasione di Pasquetta, non verrà trasmessa. Ecco che cosa andrà in onda al posto e quando rivedremo Guzide e gli altri protagonisti su Canale5.

Tradimento sta per prendersi un "giorno di vacanza": l'amata soap opera turca di Canale 5 non verrà trasmessa domani, il giorno di Pasquetta, ma tornerà a tenerci compagnia molto presto. Ecco che cosa sta succedendo al palinsesto di Tradimento, dove siamo rimasti e che cosa vedremo nel prossimo episodio.

Tradimento: Un piccolo stop per questa soap opera turca

Salta il consueto appuntamento con Tradimento, la soap opera turca che va in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5, ed il venerdì anche in prima serata. Domani, in occasione della giornata di Pasquetta, lunedì 21 aprile 2025, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda di Tradimento e di raddoppiare l'appuntamento con un'altra soap turca, ossia The Family. La regolare messa in onda di Tradimento riprenderà già dopodomani, martedì 22 aprile 2025.

Tradimento: Dove siamo rimasti...

Nella puntata del 20 aprile 2025 di Tradimento, dopo l'incidente di Oylum e la sparatoria ai danni di Behram, Mualla convoca i dipendenti dell'hotel per comunicare loro che fino a quando il figlio non si sarà risvegliato, ad occuparsi dagli affari di famiglia sarà Kahraman, suo nipote. Intanto, la mora ha bisogno di una trasfusione, così Tarik fa delle analisi grazie alle quali si viene a sapere che lui non è il padre biologico. Furioso, Tarik accusa Guzide e Sezai, e durante la colluttazione Umit sbatte la testa e sviene. Per finire, quando Oylum si risveglia e non trova più il figlioletto, Can; Kahraman cerca di calmarla, così come Tolga, che, con gli altri, promette che farà il possibile per ritrovare il bambino. Poi, Umit si scaglia contro Mualla, accusandola di essere la responsabile di questo rapimento...

La Trama del Prossimo Episodio di Tradimento

Nella prossima puntata di Tradimento, quella del 22 aprile 2025, scopriremo che a rapire il piccolo Can è stata Yesim, la quale ora sta portando il bambino in una struttura apposita. Intanto, Oltan, preoccupato per Tolga, lo spinge a vuotare il sacco; al culmine della loro discussione, il figlio ammette di essere innamorato di Oylum, e che è proprio in nome di questo sentimento che farà di tutto per aiutarla a ritrovare Can. Mualla, invece, fa installare una telecamera nella stanza d'ospedale di Behram per tenerlo sott'occhio. Nel frattempo, Sezai corre in aiuto di Ipek: quest'ultima è rimasta bloccata in una stazione di servizio dopo che le hanno clonato la carta!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 20 al 26 aprile 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.