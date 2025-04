Tradimento: ecco cosa succederà nella Puntata Serale della Soap in onda il 4 aprile 2025

Anticipazioni TV

Tradimento continua a farci compagnia nella prima serata del venerdì. Scopriamo insieme cosa succederà nella lunga puntata in onda oggi, 4 aprile 2025, su Canale5.

Tradimento continua a farci compagnia nella prima serata di Canale5. La Soap ci dà appuntamento per questa sera, 4 aprile 2025, con una nuova e lunga puntata, in cui tanti nodi verranno al pettine. Guzide si troverà a gestire un tradimento che non avrebbe mai immaginato di subire mentre Tolga scoprirà che Oylum è incinta. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi di oggi. Ecco le anticipazioni:

Tradimento Anticipazioni puntata serale del 4 aprile 2025: Tarik continua a tenere d’occhio Guzide

La prima settimana di aprile 2025 si sta rivelando piena di colpi di scena per le trame di Tradimento. Nella puntata che vedremo stasera, 4 aprile 2025, Guzide dovrà guardarsi sempre più le spalle dal ex compagno. Tarik non vuole il divorzio da Guzinde e nell’appuntamento pomeridiano di oggi, rivelerà di voler provare a recuperare il loro rapporto. Cosa impossibile dopo quello che è successo nella sua famiglia. L’avvocato sembra aver perso completamente l’interesse per Yesim e vedremo Ilknur cercare di mettere una buona parola per la nipote con il padre di sua figlia. Tarik caccerà la donna in malo modo, dandole della bugiarda e continuerà a pungolare Umit, ricattandolo e promettendogli un biglietto di andata e ritorno per ricongiungersi con sua figlia. Il fratello della giudice sarà però costretto a nascondere una pistola a casa di Sezai, per incastrare l’uomo di cui Guzide è innamorata.

Guzide scopre il tradimento di Umit nella puntata serale di Tradimento del 4 aprile 2025

Guzide ha capito di aver fatto un grande errore nel rinunciare all’amore per Sezai e vuole rimediare. La giudice vuole soprattutto salvare l’uomo dal carcere in cui è finito dopo essere stato incastrato da Tarik. Il magistrato, grazie a Elmas, è riuscita a far uscire dalla cella il suo amato e in attesa del processo ha affittato una casa per poterlo tenere al sicuro. Intanto lei e Numan cercheranno delle prove a casa dell'avvocato. Sarà proprio Numan ad accorgersi di un dettaglio che salverà Sezai. Guzide scoprirà anche che suo fratello Umit sta lavorando per Tarik. La donna troverà la pistola, dei soldi e un passaporto in camera dell’uomo e comprenderà tutto. Per lei sarà una grande delusione.

Tradimento: Oylum conosce la sua futura suocera

Oylum è incinta e ormai convinta che la sua vita debba essere con Behram, che le ha chiesto di sposarla, ha cacciato Tolga. Il ragazzo è corso da Selin e sarà lei a rivelargli della gravidanza della sua innamorata. Il ragazzo ci rimarrà malissimo e Selin, capito di non avere speranza, avrà una scenata di gelosia e se ne andrà. Tolga si metterà in macchina e finirà per scatenare una rissa. Messo al corrente, Oltan correrà dal figlio e i due si abbracceranno facendo pace. Intanto Oylum sarà travolta dall’arrivo di Mualla, la madre di Behram e sua futura suocera. La donna le regalerà una collana con un rubino e chiederà alla ragazza di conoscere sua madre.

Oylum non saprà cosa fare visto che Guzide non sa del suo fidanzamento né del bambino. Mentre la giovane chiederà alla mamma di accettare l’incontro con la famiglia di Behram – che Guzide accetterà solo grazie all’intervento della sua amica Nazan – Behram confesserà a sua madre e anche a Nazan stessa che la sua fidanzata aspetta un bambino e sarà chiaro che le cose si complicheranno ulteriormente per tutti.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.