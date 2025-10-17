Tradimento ci aspetta stasera, 17 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni

Anticipazioni TV

Tradimento ci aspetta stasera, 17 ottobre 2025. Che cosa succederà alla famiglia di Guzide negli episodi in arrivo oggi in prima serata su Canale 5? Scopriamolo.

Tradimento continua ad appassionarci e il nuovo appuntamento ci aspetta stasera, 17 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Canale5. I giochi si fanno molto duri per Guzide e la sua famiglia, pronti ad affrontare dei nuovi capitoli della dizi, che si sta velocemente avviando alla conclusione. Manca poco alle battute finali e negli episodi che vedremo oggi, in prima serata, tanti nodi verranno al pettine. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme ma prima facciamo un piccolo recap di quanto successo nelle puntate precedenti.

Tradimento: Guzide divorzia da Sezai ma svergogna Tarik

Negli episodi di Tradimento del 10 ottobre scorso, Guzide ha preso una decisione molto difficile. La giudice ha divorziato da Sezai nonostante lo ami ancora ma non può stare insieme a un uomo che ha ancora da chiarire una situazione molto spinosa del suo passato e deve scoprire se è o no il padre di Kahraman. Guzide ha deciso anche di prendersi una vendetta contro Tarik che, ancora una volta, si è intromesso nella sua vita e ha messo in difficoltà il suo ex marito. Durante una cena ha così svergognato Tarik, rivelando a tutti i suoi sporchi giochi.

Ozan ha informato sua madre che la morte del padre di Dundar è molto più sospetta di quanto si credesse mentre Yesim ha rivelato al ragazzo che Guzide non è sua madre e che un’ostetrica – che ha assistito al parto – lo può confermare. Selin è stata scarcerata e trasferita in una clinica psichiatrica mentre Ipek è rimasta sconvolta per via della scelta di suo padre di denunciarla alla polizia se lei non si costituirà mentre Kadriye ha rifiutato il denaro offerto da Mulla per levarsi di torno e si è ritrovata spalleggiata, ancora di più, da suo figlio. E continuerà a esserlo anche nelle prossime puntate.

Ecco cosa succederà nella puntata di Tradimento del 17 ottobre 2025

Negli episodi di Tradimento in onda oggi, vedremo Mualla e Oylum organizzare una festa per il compleanno di Kahraman. Le due inviteranno anche i parenti di Diyarbakir ma non sarà l’unica sorpresa. Arriverà anche Kadriye, che il giovane presenterà come sua madre, rivelando di essere figlio di Tahir Dicleli. Intanto Umit scoprirà che Yesim si vede con Dundar e dirà tutto a Tarik che, purtroppo, stanerà la moglie e le farà un video, con cui riuscirà a ricattarla e a cacciarla di casa. L’uomo farà credere alla piccola Oyku che sua madre l’abbia abbandonata per trasferirsi in Australia. Umit, pentito per quanto fatto, rivelerà a Guzide di amare Yesim e di averla messa in pericolo, in preda alla gelosia.

Guzide e la famiglia continueranno a indagare sulla morte del padre di Dundar mentre Sezai arriverà a casa di Ipek per convincerla a costituirsi ma la ragazza lo pregherà di cambiare idea. Kahraman si scuserà con Guzide e con Oylum per aver rovinato la festa del suo compleanno mentre Oltan e Tolga discuteranno di quello che sta per accadere a Ipek e sul tatto che Oltan non voglia più avere a che fare con la giovane. Kahraman, con l'aiuto di Celal, riuscirà a estorcere una confessione a Ilgin e Necati e a scoprire come si siano impadroniti del DNA di Ozan per mettere le mani sul patrimonio degli Yenersoy. La svolta sarà vicina?

Tradimento va in onda nella prima serata di Canale 5.