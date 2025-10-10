TGCom24
Tradimento Anticipazioni Puntata Serale del 10 ottobre 2025: Guzide indaga su Dundar, è o non è suo figlio?
Tradimento Anticipazioni Puntata Serale del 10 ottobre 2025: Guzide indaga su Dundar, è o non è suo figlio?

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Tradimento in onda il 10 ottobre 2025 in prima serata su Canale5.

Tradimento ci aspetta stasera, 10 ottobre 2025, con un nuovo appuntamento. La dizi turca con protagonista la famiglia della giudice Guzide si sta avviando alla sua conclusione che, presumibilmente, arriverà entro il mese di ottobre o nelle prime settimane di novembre. Siamo quindi agli sgoccioli e per questo gli episodi che andranno in onda oggi, alle ore 21.20 su Canale5, saranno determinanti. Sì perché molti colpi di scena colpiranno i personaggi della serie, a partire dalla stessa Guzide. Ma cosa succederà? Scopriamo insieme le anticipazioni di questa sera ma prima un piccolo riassunto delle puntate precedenti per addentrarci ancora meglio nelle novità che ci attendono.

Tradimento: Sezai messo alle strette, Tarik crede di averlo in pugno

Gli episodi di Tradimento del 3 ottobre 2025 hanno messo Dundar e Sezai alla prova. Il primo ha scoperto che la sua matrigna, scoperta la sua vera identità, ha deciso di procedere legalmente contro di lui e di estrometterlo dall’eredità di suo padre o meglio dell’uomo che il ragazzo ha creduto suo padre per anni. Guzide è intervenuta per aiutarlo ma non ha potuto fare nulla per evitare che i beni del giovane fossero congelati. Alla fine della puntata la giudice ha accolto in casa sua una donna, che ha rivelato di essere l’ostetrica che ha fatto nascere Dundar e ha rivelato alla giudice che lei non può essere la madre del ragazzo.

Tarik ha ricattato Sezai mostrandogli il video in cui Ipek spinge Serra giù dalle scale. In cambio del suo silenzio e della non divulgazione del filmato, il padre di Ozan ha chiesto al suo nemico di allontanarsi da Guzide. Intanto Kahraman ha mostrato a Tolga il video in cui suo figlio Oltan tormenta Oylum chiedendole perdono e dichiarandole di nuovo il suo amore. Il Dicecli ha picchiato duro contro l’imprenditore, pregandolo di frenare suo figlio. Kahraman ha anche deciso di assumere il suo vero cognome e ha affrontato Mualla dicendole di non aver paura di dover affrontare la sua famiglia, che potrebbe – secondo la sua finta zia – prendersela di nuovo con Oylum. Il giovane non ha alcuna intenzione di piegarsi ai ricatti e alla paura e non si vergognerà mai del passato della sua vera madre.

Tradimento Anticipazioni 10 ottobre 2025: Guzide vuole la verità su Dundar

Gli episodi di Tradimento in onda oggi, venerdì 10 ottobre 2025, riprenderanno dall’incontro di Guzide con l’ostetrica che ha fatto nascere Dundar. La donna affermerà di essere certa che il giovane che ha preso per prima tra le braccia non possa essere figlio della giudice e quest’ultima deciderà di indagare, prelevando un altro campione di DNA. Ozan si informerà sulla scomparsa del padre di Dundar e scoprirà che l’uomo è morto carbonizzato. Il ragazzo penserà che la madre adottiva di suo fratello possa essere coinvolta e abbia orchestrato tutto per evitare che ci fossero riconoscimenti genetici.

Tarik informerà Azra che non le comprerà la casa come promesso e questo perché Sezai ha deciso di non proteggere Ipek ma di spronarla a costituirsi. Azra non si perderà d’animo e deciderà di passare di nuovo all’azione, promettendo allo zio di dargli il video che ritrae Yesim mentre svolge la sua vecchia attività di escort, affinché lui possa chiedere il divorzio. La ragazza farà però male i suoi conti e non troverà più il filmato, nel mentre cancellato da Tolga. Umit si sentirà sempre più a terra per via del rapporto tra Yesim e Dundar, che parrà andare a gonfie vele mentre Guzide inviterà Tarik a casa con la scusa di fare pace ma in realtà vorrà solo umiliarlo davanti a tutti. Kahraman scoprirà che Mualla ha cercato di comprare il silenzio di sua madre e quest'ultima confesserà a suo figlio che Tahir Dicecli lo ha portato via da lei con la promessa che mai e poi mai lo avrebbe rivisto.

Tradimento va in onda nella prima serata di Canale 5.

