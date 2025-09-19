Tradimento Anticipazioni Puntata del 19 settembre 2025: Kahraman lascia Oylum mentre Serra muore!

Anticipazioni TV

Torna l'appuntamento con Tradimento. La dizi turca ci aspetta questa sera, venerdì 19 settembre 2025, su Canale5. Ecco le anticipazioni.

Tradimento ci aspetta stasera, venerdì 19 settembre 2025. Un nuovo appuntamento con Guzide e la sua famiglia ci farà compagnia in prima serata su Canale5, alle ore 21.40. Oggi scopriremo se Kahraman lascerà davvero Oylum o se qualcosa o qualcuno gli farà cambiare idea. Vedremo anche cosa accadrà tra Tolga e Selin, a confronto dopo tutto quello che è successo tra loro. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni di questa sera precedute da un breve riassunto su quanto accaduto negli episodi precedenti.

Tradimento: Oylum salva la vita a Tolga ma mette a rischio il suo matrimonio

Negli episodi di Tradimento del 12 settembre 2025, Oylum ha deciso di donare a Tolga il suo rene. La ragazza è stata sostenuta da sua madre e pure da Kahraman, che però – intuendo che la moglie è ancora profondamente innamorata del padre di Can – ha deciso di divorziare da lei e di comunicarglielo una volta che sarà uscita dall’ospedale. Mualla ha cercato di opporsi ma suo nipote non ha voluto sentire ragioni. Intanto Serra ha dichiarato pubblicamente di essere incinta e Selin, disperata da quanto le sta accadendo, ha provato a togliersi la vita in carcere. Guzide è riuscita a far pace con Dundar, che le ha chiesto perdono per averla tenuta lontana.

Tradimento: ecco cosa succederà stasera 19 settembre 2025

La nuova puntata di Tradimento ci aspetta questa sera, 19 settembre 2025, con tre nuovi episodi in onda dalle 21.40 su Canale5.

Negli episodi vedremo Guzide e Tarik riconciliarsi con Dundar e organizzare insieme a Ozan, Umit e Zeynep, una cena. Anche Oylum si impegna in cucina e prepara tutti i piatti preferiti di Kahraman. Mualla sospetta che la ragazza abbia capito quello che sta rischiando e in effetti, quando il giovane rientra a casa, chiede alla moglie di preparare le valigie e andarsene. Oylum si rifiuta di andarsene e di divorziare ed è quindi lui a lasciare la villa. Intanto Tolga viene dimesso e può tornare alla sua vita di tutti i giorni. Parlando con suo padre scopre che a salvarlo, donandogli un rene, è stata la sua ex. Il giovane prima si reca da Selin per sapere perché gli abbia sparato – e scopre che la ragazza lo ha fatto dopo aver scoperto che lui è stato a letto con sua sorella – poi corre da Oylum per ringraziarla ma ad aprirgli la porta è Mualla. La donna, indignata dalla sua visita, gli rivela che Serra è incinta.

Serra si comporta in modo dispotico con Neva e Ipek, stanca della cosa, la caccia via facendola purtroppo cadere dalle scale. La ragazza muore nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici e Tolga accusa suo padre di averla fatta uccidere. Oylum si incontra, per la prima volta, con Dundar mentre Nazan si reca a casa di Kadriye con una scusa e scopre che la donna ha una foto di Kahraman da bambino e afferma che quello raffigurato è suo figlio. Convinta che ci sia qualcosa sotto, Nazan mette alle strette Mualla, che confessa la relazione tra Tahir e Kadriye. Oltan accusa Ipek di aver ucciso Serra ma la donna nega. Un filmato di sicurezza potrebbe però inchiodarla. Azra lo trova, ne fa una copia e cancella la registrazione dalle telecamere a circuito chiuso.

Tradimento va in onda nella prima serata di Canale 5.