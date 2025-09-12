Tradimento va in onda Stasera, 12 settembre 2025, su Canale5: Guzide in pena per Oylum, riuscirà a salvare Tolga?

Anticipazioni TV

Tradimento torna a farci compagnia e ci aspetta questa sera, venerdì 12 settembre 2025. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata della dizi turca in onda in prima serata su Canale5.

Un nuovo avvincente appuntamento con Tradimento ci aspetta questa sera, venerdì 12 settembre 2025, in prima serata su Canale5. Gli episodi che andranno in onda oggi saranno pieni di adrenalina e colpi di scena, come la dizi ci ha ormai abituato da diversi mesi. Il gran finale della storia di Guzide e della sua famiglia si avvicina inesorabile e velocissimo e proprio la puntata di oggi metterà le basi per quello che sta per accadere e che ci lascerà completamente senza parole. Ma cosa succederà? Prima di scoprire le anticipazioni di stasera, facciamo un piccolo recap di quanto accaduto in precedenza.

Tradimento: Guzide chiude il suo matrimonio con Sezai

Nella puntata di Tradimento del 5 settembre 2025, Guzide ha affrontato Sezai e dopo aver scoperto della sua particolare relazione con una donna del suo passato – che gli ha persino salvato la vita – ha deciso di chiudere il loro matrimonio e ha cacciato l’avvocato di casa. Tarik non ha perso tempo e si è recato dal suo rivale per prendersi la sua rivincita personale, finendo però a terra a suon di calci dati dal suo nemico in amore, furioso con lui.

Selin ha sparato a Tolga e ora il ragazzo si trova in ospedale, in fin di vita e bisognoso di un trapianto di rene. La giovane ha tentato di uccidersi ma ha scoperto che la pistola che aveva in mano era scarica. È così finita in prigione. Oylum ha deciso di donare il suo rene al padre di suo figlio e Kahraman ha accettato di starle accanto, nonostante la gelosia cocente che lo sta travolgendo e che lo porterà a prendere una decisione molto dolorosa. Ozan ha cercato di conoscere Dundar ma suo fratello, ancora sconvolto dalla scoperta fatta sulla sua vera famiglia, non è stato per nulla felice di vederlo.

Tradimento, puntata del 12 settembre 2025: Oylum dona il suo rene a Tolga, Kahraman vuole il divorzio

Nella puntata di Tradimento in onda oggi, 12 settembre 2025, alle ore 21.40 su Canale5, Guzide sarà molto in ansia per sua figlia. Oylum ha deciso di donare a Tolga il suo rene e Kahraman, nonostante le abbia promesso di starle accanto in questo momento delicato, comincia a pensare che sia arrivato il momento di chiudere con sua moglie, evidentemente ancora innamorata del suo ex. Ignara del desiderio di divorzio di suo marito, Oylum si sottopone al trapianto e veglia Tolga nella speranza che il ragazzo si svegli. Capisce però che le cose non stanno andando per nulla bene per lei, quando a portare Can in ospedale non è Kahraman ma sua suocera Mualla. Dimessa dall’ospedale, Oylum torna a casa e ha una dura discussione con il suo consorte, che le confessa le sue intenzioni.

Intanto Serra, dopo aver confidato ad Alper di voler avere il figlio di Tolga per mettere le mani sulla sua eredità, decide di indire una conferenza stampa, nella quale rivela a tutti di essere incinta. La notizia arriva alle orecchie di Guzide e della sua famiglia e lascia tutti senza parole. Oltan è certo che Selin stia mentendo e che stia facendo il doppio gioco come purtroppo ha già fatto mentre Azra va a trovare Selin in carcere e le comunica della donazione del rene di Oylum, lasciandola completamente sconvolta. Guzide scopre anche che Oltan ha risolto la questione di Emrah con la violenza e rimane molto delusa dall’atteggiamento dell’imprenditore. Nel mentre, però, riceve una telefonata da Esra che la informa che Emrah e Kadir sono stati arrestati.

Tradimento va in onda nella prima serata di Canale 5.