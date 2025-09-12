TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Tradimento | Tradimento va in onda Stasera, 12 settembre 2025, su Canale5: Guzide in pena per Oylum, riuscirà a salvare Tolga?
Schede di riferimento
Tradimento
Tradimento
Anticipazioni TV

Tradimento va in onda Stasera, 12 settembre 2025, su Canale5: Guzide in pena per Oylum, riuscirà a salvare Tolga?

Silvia Farris

Tradimento torna a farci compagnia e ci aspetta questa sera, venerdì 12 settembre 2025. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata della dizi turca in onda in prima serata su Canale5.

Tradimento va in onda Stasera, 12 settembre 2025, su Canale5: Guzide in pena per Oylum, riuscirà a salvare Tolga?

Un nuovo avvincente appuntamento con Tradimento ci aspetta questa sera, venerdì 12 settembre 2025, in prima serata su Canale5. Gli episodi che andranno in onda oggi saranno pieni di adrenalina e colpi di scena, come la dizi ci ha ormai abituato da diversi mesi. Il gran finale della storia di Guzide e della sua famiglia si avvicina inesorabile e velocissimo e proprio la puntata di oggi metterà le basi per quello che sta per accadere e che ci lascerà completamente senza parole. Ma cosa succederà? Prima di scoprire le anticipazioni di stasera, facciamo un piccolo recap di quanto accaduto in precedenza.

Tradimento: Guzide chiude il suo matrimonio con Sezai

Nella puntata di Tradimento del 5 settembre 2025, Guzide ha affrontato Sezai e dopo aver scoperto della sua particolare relazione con una donna del suo passato – che gli ha persino salvato la vita – ha deciso di chiudere il loro matrimonio e ha cacciato l’avvocato di casa. Tarik non ha perso tempo e si è recato dal suo rivale per prendersi la sua rivincita personale, finendo però a terra a suon di calci dati dal suo nemico in amore, furioso con lui.

Selin ha sparato a Tolga e ora il ragazzo si trova in ospedale, in fin di vita e bisognoso di un trapianto di rene. La giovane ha tentato di uccidersi ma ha scoperto che la pistola che aveva in mano era scarica. È così finita in prigione. Oylum ha deciso di donare il suo rene al padre di suo figlio e Kahraman ha accettato di starle accanto, nonostante la gelosia cocente che lo sta travolgendo e che lo porterà a prendere una decisione molto dolorosa. Ozan ha cercato di conoscere Dundar ma suo fratello, ancora sconvolto dalla scoperta fatta sulla sua vera famiglia, non è stato per nulla felice di vederlo.

Tradimento, puntata del 12 settembre 2025: Oylum dona il suo rene a Tolga, Kahraman vuole il divorzio

Nella puntata di Tradimento in onda oggi, 12 settembre 2025, alle ore 21.40 su Canale5, Guzide sarà molto in ansia per sua figlia. Oylum ha deciso di donare a Tolga il suo rene e Kahraman, nonostante le abbia promesso di starle accanto in questo momento delicato, comincia a pensare che sia arrivato il momento di chiudere con sua moglie, evidentemente ancora innamorata del suo ex. Ignara del desiderio di divorzio di suo marito, Oylum si sottopone al trapianto e veglia Tolga nella speranza che il ragazzo si svegli. Capisce però che le cose non stanno andando per nulla bene per lei, quando a portare Can in ospedale non è Kahraman ma sua suocera Mualla. Dimessa dall’ospedale, Oylum torna a casa e ha una dura discussione con il suo consorte, che le confessa le sue intenzioni.

Intanto Serra, dopo aver confidato ad Alper di voler avere il figlio di Tolga per mettere le mani sulla sua eredità, decide di indire una conferenza stampa, nella quale rivela a tutti di essere incinta. La notizia arriva alle orecchie di Guzide e della sua famiglia e lascia tutti senza parole. Oltan è certo che Selin stia mentendo e che stia facendo il doppio gioco come purtroppo ha già fatto mentre Azra va a trovare Selin in carcere e le comunica della donazione del rene di Oylum, lasciandola completamente sconvolta. Guzide scopre anche che Oltan ha risolto la questione di Emrah con la violenza e rimane molto delusa dall’atteggiamento dell’imprenditore. Nel mentre, però, riceve una telefonata da Esra che la informa che Emrah e Kadir sono stati arrestati.

Tradimento va in onda nella prima serata di Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Tradimento
Tradimento
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
X Factor 2025, Pronti Via! Un'edizione all'insegna del talento e con Francesco Gabbani al tavolo dei giudici
anticipazioni TV X Factor 2025, Pronti Via! Un'edizione all'insegna del talento e con Francesco Gabbani al tavolo dei giudici
Ballando con le stelle, Barbara D'Urso: "Una scelta difficile. Ecco cosa penso della giuria e dei concorrenti in gara"
news VIP Ballando con le stelle, Barbara D'Urso: "Una scelta difficile. Ecco cosa penso della giuria e dei concorrenti in gara"
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
Ballando con le Stelle, infortuni e incidenti nelle prime prove in sala: cosa è successo
news VIP Ballando con le Stelle, infortuni e incidenti nelle prime prove in sala: cosa è successo
Sanremo 2026, i Jalisse ci riprovano e inviano una nuova canzone al Festival: sarà la volta buona?
news VIP Sanremo 2026, i Jalisse ci riprovano e inviano una nuova canzone al Festival: sarà la volta buona?
Uomini e Donne, anticipazioni, Federico Mastrostefano, strage di cuori!
news VIP Uomini e Donne, anticipazioni, Federico Mastrostefano, strage di cuori!
Raimondo Todaro vicino all'ex scelta di Uomini e Donne Gaia Gigli? Il ballerino interviene e svela come stanno le cose
news VIP Raimondo Todaro vicino all'ex scelta di Uomini e Donne Gaia Gigli? Il ballerino interviene e svela come stanno le cose
Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2025: Tra Samuel e Micaela è di nuovo passione?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2025: Tra Samuel e Micaela è di nuovo passione?
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV