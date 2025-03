Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Yesim arrestata con l'accusa di omicidio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Tradimento, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Yesim finisce dietro le sbarre dopo che Guzide l'ha denunciata!

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Guzide, dopo aver subito l'ennesimo grave affronto da parte sua, deciderà di sporgere denuncia contro Yesim. Allora, quest'ultima verrà arrestata, poi finirà in carcere, dove non avrà vita facile. Tarik, però, riuscirà a tirarla fuori da lì... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Yesim uccide Burcu!

Mentre noi vediamo Yesim scampare per un soffio al carcere, i telespettatori turchi sanno bene che ben presto finirà dietro le sbarre. La giovane ha commesso un omicidio: dopo aver scoperto che lei l'aveva tradita, ha spinto Burcu sui binari proprio un attimo prima che passasse il treno. Yesim, da questo momento, ha vissuto nel terrore che qualcuno potesse inchiodarla per il crimine commesso, fino a quando non ha visto la sua più grande paura prendere forma. Oylum e Tolga si sono presentati da lei con un video della stazione nel giorno della morte della sua migliore amica per ricattarla: se non avesse ritirato la denuncia che aveva sporto contro Umit per il presunto rapimento della piccola Oyku, avrebbero consegnato queste prove alla polizia!

Yesim commette un passo falso. Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Yesim non ha avuto altra scelta: ha dovuto ritirare la denuncia che aveva sporto contro Umit, ed in più era dovuta andare contro Tarik, il quale aveva a sua volta sporto denuncia contro il cognato. La mora, allora, ha chiesto a Guzide in che modo potesse assicurarle che non avrebbero mai consegnato le prove incriminanti alle autorità, e quest'ultima le ha risposto che non ne avrebbe mai potuto avere la certezza; semplicemente, le sarebbe convenuto assumere un atteggiamento più gentile nei suoi confronti e nei confronti dei membri della sua famiglia. Peccato che Yesim non seguirà questo consiglio...

Yesim finisce in prigione, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Tarik sta sferrando un colpo dopo l'altro a Guzide, determinato come non mai ad affondarla. Infatti, l'uomo le ha distrutto la carriera, e poi, non contento, l'ha persino cacciata di casa. Qui, Tarik ci fa trasferire Yesim e la piccola Oyku, mentre lui, ancora adirato con l'amante, preferisce alloggiare in una stanza del lussuoso hotel di Behram. A questo punto, la giudice chiede alla rivale in amore di permetterle quantomeno di riappropriarsi dei suoi preziosi libri; Yesim acconsente, salvo poi dare fuoco a tutti i tomi in questione. Guzide, furibonda, visto il legame affettivo che aveva con questi libri, si dirige subito in centrale per denunciare la nemica per l'omicidio di Burcu. La donna fornisce alla polizia due prove, ossia il video in cui si vede che Yesim era in stazione nel giorno e nell'ora dell'assassinio e la registrazione in cui lei sostiene che non ci siano filmati che la incastrano davvero. Dunque, per gli agenti è sufficiente, e Yesim viene arrestata. Quest'ultima vivrà un'esperienza terribile in prigione, dove le altre detenute non saranno affatto clementi; tuttavia, non vi rimarrà per molto tempo. Dato che Yesim continuerà a proclamarsi innocente, il giudice, al termine della prima udienza, deciderà di scagionarla su cauzione. Infatti, Tarik dovrà sborsare ben due milioni di lire turche per farla tornare in libertà!

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.