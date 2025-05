Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Tolga propone a Selin di adottare un bambino!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Tolga propone a Selin di allargare la loro famiglia adottando un bambino!

Ecco che cosa vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che, dopo aver assistito alla proposta di matrimonio che Kahraman ha fatto ad Oylum, Tolga tornerà a casa devastato e rassegnato. Poi, il giovane chiederà perdono a Selin, ed infine la sorprenderà con un'incredibile proposta: adottare un bambino per poter allargare la famiglia... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Kahraman ama Oylum...

Mentre noi vediamo Tolga insistere con Oylum affinché accetti la sua proposta di fuggire insieme per dare un'altra chance al loro amore, i telespettatori turchi sanno bene che ben presto il giovane arriverà persino a chiedere a Selin di adottare un bambino per allargare la famiglia. Ma come arriveremo a questo punto? Partiamo dal principio. Avendo sempre avuto un debole per lei, ed avendo capito che anche Oylum ha cominciato a guardarlo con altri occhi, Kahraman prende coraggio e, anche su forte incoraggiamento di Mualla, si prepara a fare la proposta di matrimonio alla sua amata...

Oylum accetta di sposare Kahraman... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Kahraman ed Oylum si trovano in un bel locale quando lui s'inginocchia al suo cospetto ed estrae dalla sua tasca un anello. Lei è sconvolta, tanto che resta a guardarlo attonita. Nel mentre, però, sopraggiunge Tolga a rovinare questo momento "romantico". Il ragazzo, non volendosi dare per vinto, chiede per l'ennesima volta ad Oylum di seguirlo e ripartire da capo insieme; tuttavia, per l'ennesima volta la mora lo respinge, e stavolta con fare rabbioso. Infatti, se da un lato è esasperata dall'insistenza di Tolga, dall'altro ce l'ha con lui perché ha organizzato un assalto armato a casa di Mualla per "rapirla". Quindi, prima lo caccia via in malo modo, poi Oylum lascia che assista al momento in cui dice di "sì" a Kahraman...

Tolga propone a Selin di adottare un bambino, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Mentre Oylum ci tiene a specificare a Kahraman che lo sposerà solo perché ha capito di potersi fidare di lui, ma non per amore, Tolga torna a casa sua con il cuore a pezzi e con la coda tra le gambe. Avendo chiaro di doverci mettere una pietra sopra, il figlio di Oltan chiede perdono a Selin per tutto il male che le ha fatto, sperando di poter avere ancora una possibilità con lei. Come se non bastasse, Tolga arriva addirittura a farle un'incredibile proposta: dato che Selin non potrà più avere figli a causa della rimozione dell'utero, il giovane sta prendendo seriamente in considerazione l'idea di adottare un bambino per allargare la loro famiglia. Neanche a dirlo, la rossa accetta con entusiasmo. Purtroppo, però, Anticipazioni rivelano che il destino ha in serbo un altro duro colpo per questa coppia...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.