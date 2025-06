Tradimento Puntata Serale del 6 giugno 2025: Ecco cosa succederà nelle puntate in onda Stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Questa sera, venerdì 6 giugno 2025, non perdete l'appuntamento serale con Tradimento. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate in onda oggi, in prima serata su Canale 5.

Tradimento rinnova il suo appuntamento serale anche questa sera, venerdì 6 giugno 2025, alle ore 21.40 su Canale 5. Le trame della Soap sono cariche di emozioni. Oylum e Kahraman si trovano ancora in ospedale in attesa di notizie sui due uomini coinvolti nell'incidente. Intanto, arrivano anche Mualla e Nazan, che vedendo i due abbracciati, iniziano a pensare che tra loro stia nascendo un sentimento. Il giorno dopo, una volta rientrati ad Istanbul, Oylum appare preoccupata: e se stessa davvero cominciando a nutrire un sentimento nei confronti di Kahraman? Allora, la giovane scaccia immediatamente questo pensiero intrusivo e cerca di convincersi del contrario. Poco dopo, Oylum vede un video in cui Tolga è irriconoscibile. In seguito, il video di Tolga ubriaco ed accerchiato da ragazze in un locale fa il giro del web. Serra ed Azra commentano il filmato. Nel frattempo, Oltan sta origliando la loro conversazione, e così rimprovera la giornalista per le parole che sta utilizzando per descrivere suo figlio. La sorella di Selin prova a giustificare Azra, e, pronunciando il suo nome, l'uomo prende atto del fatto che si tratta proprio della persona che ha testimoniato il falso durante il processo in modo tale che Tolga potesse finire dietro le sbarre. Per finire, Kahraman ed Oylum sono pronti a convolare a nozze: lei ha accettato la sua proposta di matrimonio. Mualla ne parla con Oznur, ed Ilkunr, che ha origliato la loro conversazione, è molto sorpresa; allora, la donna ammonisce al domestica a non ficcanasare. Intanto, dopo aver assisito al momento del "sì" di Oylum al suo futuro marito, Tolga si vede costretto a chiedere perdono a Selin, e le giura che sarà un marito migliore...

Tradimento: Oylum in crisi...

Oylum e Kahraman si trovano ancora in ospedale, dove sono in attesa di ricevere qualche notizia sui due uomini rimasti coinvolti nell'incidente. Intanto, accorrono sul posto anche Mualla e Nazan, le quali restano molto sorprese nel vedere i due giovani stretti in un abbraccio. A questo punto, entrambe iniziano a sospettare che tra Oylum e Kahraman ci sia del tenero, e Mualla appare piuttosto compiaciuta al solo pensiero. Il giorno seguente, rientrati ad Istanbul, Oylum è tesa come la corda di un violino. La mora sta ripensando al momento in cui ha gettato le braccia al collo di Kahraman, e si sta interrogando su ciò che prova: e se stesse cominciando a nutrire un sentimento che va al di là di quello della semplice amicizia nei suoi riguardi? Non potendo neanche tollerare l'eventualità, Oylum tenta di convincersi del contrario. Poco dopo, quest'ultima vede un video che la turba ancora di più: il protagonista del filmato è Tolga, il quale si trova ubriaco in un locale in compagnia di altre donne...

Oltan stana Azra... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oylum non è la sola ad aver visto il video in cui Tolga è sbronzo e si sta divertendo con delle sconosciute all'interno di una discoteca: questo filmato sta facendo il giro del web. Serra ed Azra stanno commentando le immagini senza peli sulla lingua, ed Oltan origlia una parte della loro conversazione privata. L'uomo, non potendo accettare che si parli in certi termini id suo figlio, si scaglia contro la giornalista, intimandole di rifletterci bene prima di aprire bocca e sputare sentenze; a questo punto interviene la sorella di Selin per prendere le difese di Azra. Sentendo il suo nome, Oltan capisce di avere a che fare con la persona che ha testimoniato il falso durante il processo in modo tale che Tolga venisse condannato e finisse dietro le sbarre per aver aggredito sua moglie. Che cosa farà a questo punto l'imprenditore?

Oylum e Kahraman si sposano, nelle Anticipazioni della Puntata Serale del 6 giugno 2025 di Tradimento

Dopo che lei lo ha stretto in un passionale abbraccio, Kahraman ha deciso di prendere coraggio per fare ad Oylum la proposta di matrimonio. La giovane, con Tolga presente, accetta. Mentre quest'ultimo, con il cuore in frantumi, se ne va, Oylum spiega al futuro marito il perché del suo "sì": non è innamorata, ma sente di potersi fidare. Aggiornata sulla bella novità, Mualla ne parla con Oznur, ed Ilknur origlia la loro conversazione, dicendosi poi molto sorpresa dalla scelta della figlia di Guzide e Tarik; allora, la donna mette in guardia la domestica, consigliandole caldamente di non intromettersi. Al contempo, Tolga fa ritorno a casa con la coda fra le gambe, ed ormai rassegnato al fatto che non ci sia un futuro per lui ed Oylum, chiede perdono a Selin, promettendole che sarà un marito migliore. Come se non bastasse, Tolga sta per sorprendere la rossa con una proposta a dir poco incredibile...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.