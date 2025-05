Tradimento: ecco cosa succederà nella Puntata Serale della Soap in onda il 30 maggio 2025

Anticipazioni TV

Stasera, venerdì 30 maggio 2025, non perdete l'appuntamento serale con Tradimento. La Soap andrà in onda su Canale5 dopo la puntata speciale di Uomini e Donne. Vediamo insieme le anticipazioni degli episodi di oggi.

Tradimento ci aspetta questa sera, venerdì 30 maggio 2025, a partire dalle ore 23.10 su Canale5. Mediaset ha deciso di non rinunciare all’appuntamento serale con la Soap in onda nel daytime della rete e di trasmetterlo in un orario tardo, alle ore 23.10, per lasciare spazio all’ultima puntata di Uomini e Donne, quella dove ci sarà la scelta, che comincerà alle ore 21.35.

Dovremmo avere quindi un po’ di pazienza e aspettare la fine del programma di Maria De Filippi per scoprire cosa succederà a Guzide e alla sua famiglia, sempre più in difficoltà a causa di nemici che sembrano non voler lasciare in pace la giudice e i suoi figli. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà oggi.

Tradimento, Anticipazioni della puntata serale del 30 maggio 2025: Tolga in arresto

Selin si è vendicata. La ragazza ha rilasciato un’intervista televisiva in cui ha raccontato dell’amore tra Tolga e Oylum, facendo finire entrambi i ragazzi in guai seri. In città è arrivato Vahit, deciso a prendersi la sua vendetta. Mualla riuscirà a impedirgli di metterla a segno, almeno all’inizio, ma non potrà fare nulla per fermarlo dal rapire Oylum, che scoprirà delle dichiarazioni di Selin solo dopo molte ore dalla loro messa in onda. La ragazza verrà salvata da Behram mentre per Tolga la faccenda si farà più seria.

Selin denuncerà il marito e la polizia si recherà da lui per prenderlo in custodia. Ipek informerà Oltan di quanto sta accadendo e l’imprenditore correrà dal figlio. Oltan scoprirà – grazie alla figlia di Sezai – che Azra è una disonesta e che quindi le accuse nei confronti di Tolga sono infondate. Furioso contro Selin, si presenterà da lei e la minaccerà di cacciarla di casa se lei non la smetterà di calunniare il consorte.

Tradimento: Behram muore ma Mulla finge che sia ancora vivo

Mualla ha capito che Kahraman è innamorato di Oylum e lo spingerà a conquistare la ragazza. Dopo il rapimento della figlia di Guzide, Mualla chiederà al nipote di chiarire le cose a Diyarbakir, affinché nessuno prenda più di mira nessuno della loro famiglia. Nel mentre la donna dovrà affrontare la morte di Behram. Per non perdere la custodia di Can, decide di fingere che suo figlio sia ancora vivo e che sia in coma. Inventerà quindi la scusa di volerlo sottoporre a nuove cure più specifiche, portandolo in Svizzera, dove sarà affidato ai migliori dottori.

Mualla seppellirà Behram in segreto e farà credere a Oylum che il marito sia in Svizzera per riuscire a svegliarlo da coma. Intanto Ipek origlierà una conversazione tra Oltan e Guzide e scoprirà della dichiarazione di Selin, che ha causato il rapimento di Oylum.

Guzide e Sezai scoprono che Ipek è malata: ecco cosa succederà nella puntata serale di Tradimento

Oylum troverà Selin a casa sua e la giovane si dirà pentita per quello che ha fatto. La figlia di Guzide non riuscirà a perdonarla e tra loro scoppierà una furiosa lite. Nel mentre Ipek chiamerà Serra per informarla della chiamata tra Guzide e Oltan e la ragazza se la prenderà con Azra. Successivamente Guzide e Sezai scopriranno l’amicizia tra Ipek e Azra ma anche che quest’ultima è la nipote di Tarik. I due capiranno anche che Ipek è affetta da oniomania e ha venduto la casa e il ristorante solo per comprare un'auto da regalare all’amica.

Tradimento va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime e il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5.