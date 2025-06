Tradimento Anticipazioni 9 giugno 2025: Tra Oltan ed Ipek scoppia la passione!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 9 giugno 2025 su Canale 5: Alla fine, Ipek riesce a sedurre Oltan!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 giugno 2025, alle 14:10, Oltan ed Ipek stanno rientrando dal loro viaggio d'affari, e la sera si fermano a dormire in una pensione. Qui tra i due scatta un appassionato bacio. Intanto, Yesim ed Umit hanno un colloquio con una ricca signora, Semiha, la quale vorrebbe organizzare una cena di compleanno per suo marito. Mualla, invece, acconsente al divorzio tra Behram ed Oylum, in modo tale che lei possa sposare Kahraman...

Tradimento: Oltan ed Ipek si baciano...

Dopo che Ipek ha incastrato Ersin, spingendo Oltan a sporgere denuncia contro di lui per sabotaggio, sembra che quest'ultimo si fidi ciecamente di lei. E così, i due sono partiti da soli per un viaggio d'affari. Mentre all'andata si sono visti costretti a prestare soccorso ad una famiglia che aveva avuto un incidente proprio davanti a loro, sulla strada del ritorno, essendo sera, devono fermarsi in una pensione. Qui Oltan ed Ipek - per la sua gioia - vivranno un momento di forte avvicinamento: tra loro scatterà un appassionato bacio!

Yesim ed Umit inarrestabili... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Yesim ed Umit sembrano determinati come non mai a realizzare tutti i loro progetti lavorativi, uno dopo l'altro. I due si sono messi in affari, poiché lei, rendendosi conto delle grandi potenzialità dell'uomo, gli ha proposto di diventare suo socio in un'impresa di catering; Umit, pensando fosse una buona idea, ha accettato su due piedi. Ora, per loro si presenta un'occasione d'oro: stanno avendo con colloquio con una ricca signora, Samiha, la quale vorrebbe organizzare una cena di compleanno per il marito. Yesim ed Umit sono pronti a fare del loro meglio!

Mualla acconsente al divorzio tra Oylum e Behram, nelle Anticipazioni della puntata del 9 giugno 2025 di Tradimento

Mualla sta per vedere realizzato il suo sogno, e prima del previsto. La donna ha un solo obiettivo, far sì che Oylum ed il piccolo Can restino a Casa Dicleli; infatti, lei considera il bambino il suo unico erede, nonostante sappia che in realtà non sia figlio di Behram. Pertanto, Mualla ha tenuto nascosta la morte di quest'ultimo, intenzionata a rivelarlo soltanto una volta che la nuora si fosse innamorata di Kahraman. Quindi, adesso che viene a sapere che Oylum e suo nipote sono in procinto di convolare a nozze, la signora acconsente al divorzio tra la mora e Behram...

