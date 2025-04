The Voice Senior, le anticipazioni della puntata di venerdì 4 aprile

Anticipazioni TV

Settimo appuntamento cult con The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest’anno alla quinta stagione, andrà in onda venerdì 4 parile, alle 21.30 su Rai 1. Al timone della trasmissione Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

The Voice Senior: le anticipazioni settima puntata, venerdì 4 aprile

Terminate tutte le sessioni di “Blind auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temuto “Knock out”, la Semifinale di The Voice Senior. Nella scorsa puntata, infatti, i coach hanno già dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e ora si presentano all’appuntamento della semifinale con 6 cantanti ciascuno.

Si riaccende così la sfida: durante questa puntata ciascun concorrente avrà l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di 3 cantanti che si esibirà nella finale, in onda venerdì 11 aprile, nella quale sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore della quinta edizione di The Voice Senior.

Il programma è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di "The voice", format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

Il programma è sempre disponibile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia.

La settima puntata di The Voice Senior ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1