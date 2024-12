The Voice Kids: le anticipazioni della puntata di venerdì 13 dicembre

Anticipazioni TV

Quinto appuntamento con The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci tra i 7 e i 14 anni, in onda oggi, venerdì 13 dicembre alle 21.30 su Rai 1.

The Voice Kids: le anticipazioni della quinta puntata

Grande attesa per la semifinale di "The voice kids" , la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, in onda venerdì 13 dicembre in prima serata su Rai 1.

Padrona di casa, Antonella Clerici con Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino in giuria.

Dopo le puntate di “Blind Auditions”, le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da nove giovani cantanti, di cui uno per squadra è già ammesso alla finale grazie al “Super Pass”. Durante la semifinale, gli altri otto ragazzi si sfideranno divisi in due quartine e per ogni quartina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla finale. Al termine della puntata si scopriranno quali tra i tre giovani concorrenti per ciascun team (i due selezionati dai coach in puntata più il concorrente “Super Pass”) si esibiranno nel gran finale in onda venerdì 20 dicembre sempre in prima serata su Rai1. In quell'occasione sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della terza edizione del talent.

"The Voice Kids" è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti "on demand": le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale.



"The Voice Kids" è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di "The Voice", format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo.

La semifinale della terza edizione di The Voice Kids, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1